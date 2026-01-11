Raste strah od nekontrolirane nuklearne utrke: Dvije supersile moći će slobodno povećavati broj raspoređenih bojevih glava

Manje od mjesec dana dijeli nas od isteka posljednjeg preostalog bilateralnog sporazuma o kontroli nuklearnog naoružanja između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Novi START, potpisan 2010. godine i produžen 2021. do 5. veljače 2026., ograničava broj raspoređenih strateških nuklearnih bojevih glava na 1550 po strani, te broj nositelja (raketa, podmornica i bombardera) na 700. Ako sporazum istekne bez nasljednika ili dogovora o produženju ograničenja, to će biti prvi put u više od pola stoljeća da dvije najveće nuklearne sile koje zajedno posjeduju oko 87 posto svjetskog nuklearnog arsenala djeluju bez ikakvih formalnih ograničenja. Stručnjaci upozoravaju da bi to moglo pokrenuti novu utrku u naoružanju, smanjiti transparentnost i povećati rizik od nesreće ili eskalacije. Ruski predsjednik Vladimir Putin je još u rujnu 2025. predložio da obje strane dobrovoljno poštuju ključna ograničenja sporazuma još godinu dana nakon isteka, kako bi se steklo vrijeme za pregovore o novom dogovoru. Međutim, američki predsjednik Donald Trump u nedavnom intervjuu za New York Times izjavio je: "Ako istekne, istekne. Jednostavno ćemo napraviti bolji sporazum." Trump je naglasio da bi u budući sporazum trebala biti uključena i Kina, čiji nuklearni arsenal brzo raste.

Formalni pregovori o nasljedniku Novog START-a nisu ni započeli, a odnosi između Washingtona i Moskve dodatno su opterećeni ratom u Ukrajini. Rusija je 2023. suspendirala sudjelovanje u mehanizmima verifikacije (inspekcijama na terenu i razmjeni podataka), na što su SAD odgovorile sličnim mjerama, iako su obje strane do sada poštovale brojčana ograničenja.

Stručnjaci za kontrolu naoružanja, poput onih iz Arms Control Association i Atlantic Councila, podijeljeni su oko Putinova prijedloga. Dio ih smatra da bi dobrovoljno produženje ograničenja kupilo vrijeme i spriječilo nekontrolirano povećanje arsenala, dok drugi upozoravaju da bi to Rusiji dalo prednost jer nastavlja razvijati nove sustave izvan dosega trenutnog sporazuma.

Bez Novog START-a, svijet ulazi u razdoblje veće neizvjesnosti. Dvije supersile moći će slobodno povećavati broj raspoređenih bojevih glava, što bi moglo potaknuti i druge nuklearne sile na slične korake. Iako neki drugi sporazumi, poput Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (NPT), ostaju na snazi, oni ne ograničavaju postojeće arsenale najvećih sila, piše Daily Mail.