Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
Situacija i dalje ekstremno teška

Tisuće stambenih zgrada u Kijevu i dalje bez grijanja nakon ruskog napada

napad na Kijev
Foto: REUTERS
1/3
VL
Autor
Hina
11.01.2026.
u 22:58

Predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je da se radovi nastavljaju u područjima napada, rekavši da je situacija "i dalje ekstremno teška", posebno u graničnim regijama

Više od 1000 stambenih zgrada u Kijevu i dalje je bez grijanja nakon razornog ruskog napada rano u petak, rekle su lokalne vlasti u nedjelju.

Rusija je intenzivirala bombardiranje ukrajinske energetske mreže otkad je izvršila invaziju na susjednu zemlju 2022. godine.

Predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je da se radovi nastavljaju u područjima napada, rekavši da je situacija "i dalje ekstremno teška", posebno u graničnim regijama.

Zelenskij je rekao da je 200 timova za izvanredne situacije na terenu i da rade popravke u kijevskoj regiji koja okružuje glavni grad.

"Nisam imala struje kod kuće oko 55 sati. Tako da, kako ne bih plakala, jednostavno se smijem", kaže Liza Lazarenko, koja boravi u školi u Kijevu pretvorenoj u humanitarno sklonište.

Zelenskij je ranije rekao da je Rusija protiv Ukrajine prošli tjedan poslala 1100 dronova, više od 890 navođenih zračnih bombi i više od 50 projektila, uključujući i balističke, krstareće i oružje srednjeg dometa.

U petak, nakon raketnog napada na Kijev, gotovo cijeli grad ostao je bez struje i grijanja uslijed žestoke zime, a vlasti su tek u nedjelju obnovile zalihe vode i djelomično struju i vodu.

Zelenskij je rekao da je Rusija namjerno čekala hladno vrijeme da pogorša stvari za ukrajinski narod, te da je ovo bio "ciničan ruski teror posebno protiv civila".

"Traju radovi na obnovi. Međutim, situacija s opskrbom energije u glavnom gradu i dalje je jako teška", rekao je na Telegramu kijevski gradonačelnik Vitalij Kličko.

Ukrajinsko ministarstvo energetike priopćilo je da su ruske snage tijekom noći ponovno napale elektroenergetski sustav zemlje, kratko odrezavši struju jugoistočnim regijama Dnjepropetrovsk i Zaporižja.

"Nijedan dan nije prošao ovaj tjedan bez napada na energetska postrojenja i ključnu infrastrukturu. Zabilježena su ukupno 44 napada", rekla je na Telegramu ukrajinska premijerka Julia Sviridenko.

Ključne riječi
Kijev Rusija Ukrajina

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!