Tisuće stambenih zgrada u Kijevu i dalje bez grijanja nakon ruskog napada

Više od 1000 stambenih zgrada u Kijevu i dalje je bez grijanja nakon razornog ruskog napada rano u petak, rekle su lokalne vlasti u nedjelju.

Rusija je intenzivirala bombardiranje ukrajinske energetske mreže otkad je izvršila invaziju na susjednu zemlju 2022. godine.

Predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je da se radovi nastavljaju u područjima napada, rekavši da je situacija "i dalje ekstremno teška", posebno u graničnim regijama.

Zelenskij je rekao da je 200 timova za izvanredne situacije na terenu i da rade popravke u kijevskoj regiji koja okružuje glavni grad.

"Nisam imala struje kod kuće oko 55 sati. Tako da, kako ne bih plakala, jednostavno se smijem", kaže Liza Lazarenko, koja boravi u školi u Kijevu pretvorenoj u humanitarno sklonište.

Zelenskij je ranije rekao da je Rusija protiv Ukrajine prošli tjedan poslala 1100 dronova, više od 890 navođenih zračnih bombi i više od 50 projektila, uključujući i balističke, krstareće i oružje srednjeg dometa.

U petak, nakon raketnog napada na Kijev, gotovo cijeli grad ostao je bez struje i grijanja uslijed žestoke zime, a vlasti su tek u nedjelju obnovile zalihe vode i djelomično struju i vodu.

Zelenskij je rekao da je Rusija namjerno čekala hladno vrijeme da pogorša stvari za ukrajinski narod, te da je ovo bio "ciničan ruski teror posebno protiv civila".

"Traju radovi na obnovi. Međutim, situacija s opskrbom energije u glavnom gradu i dalje je jako teška", rekao je na Telegramu kijevski gradonačelnik Vitalij Kličko.

Ukrajinsko ministarstvo energetike priopćilo je da su ruske snage tijekom noći ponovno napale elektroenergetski sustav zemlje, kratko odrezavši struju jugoistočnim regijama Dnjepropetrovsk i Zaporižja.

"Nijedan dan nije prošao ovaj tjedan bez napada na energetska postrojenja i ključnu infrastrukturu. Zabilježena su ukupno 44 napada", rekla je na Telegramu ukrajinska premijerka Julia Sviridenko.