'Suverena smo nacija'

Kuba odbacuje Trumpovu prijetnju da se dogovori sa SAD-om dok nije prekasno

Trump Press Conference on the Maduro Arrest
Foto: Nicole Combea - Pool via CNP
1/3
VL
Autor
Hina
11.01.2026.
u 20:17

"Kuba je slobodna, neovisna i suverena nacija. Nitko nam ne diktira što da radimo", rekao je Diaz-Canel na X-u. "Kuba ne napada, SAD napada Kubu već 66 godina

Kubanski predsjednik Miguel Diaz-Canel odbacio je Trumpovu prijetnju da više neće dobivati naftu i novac iz Venezuele, dodajući da SAD nema nikakav moralni autoritet prisiliti Kubu na bilo kakav dogovor. 

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je upozorio Kubu da joj od Venzuele više neće stizati ni nafta ni novci, pa predložio da taj komunistički otok sklopi sporazum sa Sjedinjenim Državama prije nego što bude prekasno. 

"Kuba je slobodna, neovisna i suverena nacija. Nitko nam ne diktira što da radimo", rekao je Diaz-Canel na X-u. "Kuba ne napada, SAD napada Kubu već 66 godina. Kuba ne prijeti, priprema se i spremna je braniti domovinu do posljednje kapi krvi."

Kubanski ministar vanjskih poslova Bruno Rodriguez u odvojenoj je objavi na X-u u nedjelju napisao da Kuba ima pravo uvoziti gorivo od bilo kojeg dobavljača koji ga želi izvesti. Negirao je da je Kuba primala financijsku ili drugu "materijalnu" naknadu u zamjenu za sigurnosne usluge pružene bilo kojoj zemlji, uključujući Venezuelu.

Venezuela je najveći dobavljač nafte Kubi, ali nijedan tanker nije krenuo iz venezuelskih luka prema toj karipskoj zemlji otkako su američke snage početkom siječnja uhvatile venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura i blokiraju luke te zemlje članice OPEC-a, pokazuju podaci o brodarstvu.

U međuvremenu Caracas i Washington napreduju u sklapanju dogovora vrijednog dvije milijarde dolara koji se odnosi na isporuku do 50 milijuna barela venezuelske nafte SAD-u, a prihod će biti položen na račune pod nadzorom američkog ministarstva financija, što je veliki test za odnos između Trumpa i privremene predsjednice Delcy Rodriguez.

"VIŠE NEĆE BITI NAFTE ILI NOVCA ZA KUBU - NULA! Iskreno predlažem da postignu dogovor PRIJE NEGO ŠTO BUDE PREKASNO", napisao je Trump u nedjelju na svojoj platformi Truth Social. "Dugi niz godina Kuba je živjela od velikih količina NAFTE i NOVCA iz Venezuele", dodao je Trump.

SA
saudinus
20:47 11.01.2026.

Sigurno su dok god Donjald ne krene sa pisanjem o narkokartelu Kuba Black Guns

