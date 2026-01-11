Više nastradalih od lavina u Austriji. Velika opasnost u Tirolu i Vorarlbergu, te Salzburgu, Štajerskoj …

Zbog novih snježnih padalina sa subote na nedjelju i jakog vjetra koji je krivac za snježne nanose, opasnost od lavina trenutno je velika u pojedinim dijelovima Austrije, javila je u nedjelju navečer austrijska televizija ORF. Riječ je prije svega o austrijskim pokrajinama Tirol i Vorarlberg, gdje je proglašen četvrti stupanj od ukupno pet stupnjeva opasnosti. Ali i u ostalim pokrajinama kao primjerice Štajerskoj i Štajerskoj proglašena je 3. razina opasnosti, što znači znatnu lavinsku prijetnju. ORF je javio da je Zračna spasilačka služba Niederöblarn u Salzburgu, u akciji spašavanja helikopterom, od lavine spasila u regiji Flachgau, četiri skijaša iz Graza. Jedna ženska osoba je teško ozlijeđena. Uz opasku da je to bila prva spasilačka akcija u (n)ovoj godini. Prema informacijama spasilačkog tima, skijaše je lavina zatrpala u blizini Mitterggalma. U roku od pola sata u pokrajini Salzburg stigle su dojave o dvije lavine. Samo u području Obertauerna u nedjelju je bilo pet dojava o lavinama. Sreću u nesreći imao je 37-godišnji Austrijanac iz Gornje Austrije kojem je kod Gennerhorna u Osterhorbergen na granici Flachgaua i Tennengaua lavina ozlijedila koljeno.

Budući da su ga djelatnici Gorske službe spašavanja od lavina brzo locirali, ozlijeđeni Austrijanac brzo je i spašen. I to zahvaljujući seminaru o lavinama, koji se je upravo održavao u jednoj planinskoj kući od Gorske službe spašavanja, za njene članove, upravo nedaleko mjesta nesreće. Gorski spasitelji odjednom su primijetili lavinu kako se kotrlja niz planinski masiv i 37-godišnjaka, kojem su odmah pritekli u pomoć. Pružili su mu hitnu medicinsku pomoć i potom ga prevezli na nižu planinsku kuću Genneralm, gdje je mogao sletjeti spasilački helikopter Martin 10, kojim je prevezen u bolnicu Schwarzach (Pongau) u Salzburgu. U Gornjoj Štajerskoj je u nedjelju, prema izvješću ORF-a, na snazi bio treći od ukupno pet stupnjeva opasnosti od odrona lavina. Posebno je napeta situacija bila u području Donjeg Taurena, Schladminga i Liezena. U nekim dijelovima austrijske pokrajine Koruške u nedjelju su udari vjetra bili uraganske jačine s brzinama i do 155 kilometara na sat. Opasnost od lavina ocijenjena je kao znatna, u nekim koruškim područjima.

Novi tjedan počinje s izrazito hladnim temperaturama u Koruškoj i istočnom Tirolu. U ponedjeljak će se, prema najavama meteorologa najniže temperature kretati između -18 i -8 stupnjeva Celzija, a najviše između -4 i +2. ORF navodi da stručnjaci upozoravaju da kod znatne opasnosti od lavina, kao što je to bilo u nedjelju u navedenim područjima, pokretanje lavine iznad tzv. šumske granice, može izazvati već i jedna osoba. Razlog je što nestabilan snježni pokrivač, uzrokovan novim snijegom i jakim vjetrom, znatno povećava rizik. Prema službi za upozorenje na opasnost od lavina, od četvrtka je na pogođenim mjestima palo oko 40 centimetara snijega. Novi snijeg pao je tijekom protekle noći i u nedjelju, što je povećalo opasnost od spuštanja lavina. Uz obrazloženje kako svježi snijeg nanesen vjetrom obično ima slabe slojeve i često leži na nestabilnom sloju uglatih kristala ili površinskog inja, što olakšava pokretanje lavine.

Kako ističe ORF, opasnost od lavina ostaje uglavnom nepromijenjena. Za ponedjeljak su najavljeni kiša i novi snijeg. U svakom slučaju rizik za ljubitelje zimskih sportova, jer opasnost od lavina u gorskom području i Alpama u Austriji, naglo je porasla. Stoga posebno upozorenje se odnosi na skijaše i druge zaljubljenike zimskih sportova, kao i na turiste. Stručnjaci pozivaju na "poseban oprez", skijaše te planinare na temeljito planiranje tura uz savjet stručnjaka, dobrih poznavatelja dotičnog područja, kao i izbjegavanje strmih, zasjenjenih brdskih padina.