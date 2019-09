Za sječu Amazone uglavnom su odgovorne kriminalne organizacije

Prema novom izvještaju grupe Human Rights Watch deforestacija Amazone je organizirana operacija koju uglavnom vode kriminalne organizacije. Te organizacije često napadaju političare, aktiviste ni sve koji ih pokušaju spriječiti i neki su iznimno dobro organizirani.

Foto: RICARDO MORAES/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Pokušaji brazilske policije da zaustave i kazne takozvane 'mafije džungle' za sad su bili neuspješni. Taj neuspjeh dovodi u pitanje hoće li Brazil moći ispuniti svoje obveze navedene u pariškim ugovorima kojima se obvezao zaustaviti ilegalnu deforestaciju do 2030.

-Dokle god se nastave ovakve razine nasilja, bezakonja i neodgovornosti za ove zločine Brazil neće moći zaustaviti gubitak šuma- rekao je Cesar Muñoz Acebes, autor izvještaja, -ove udruge napast će svakog tko im stane na put.-

Foto: RICARDO MORAES/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Do sad je zabilježeno 28 ubojstava za koje dokazano da su se ubojice bavile ilegalnom deforestacijom no broj mogućih slučajeva je iznad 300. Napadali su aktiviste, domorodce i vladine agente. Od svih tih ubojstava samo je 14 slučajeva završilo na sudu piše The Guardian.

U nekim dijelovima šume drvosječe imaju izvidnice i radio sustave i nitko ih ne pokušava zaustaviti. Ljudi koji rade na sječi stabala u pravilu su neobrazovani, iznimno siromašni i vrlo malo plaćeni. Radni uvjeti tamo uspoređivani su s ropstvom.

S druge strane Bolsonarova vlada ne radi apsolutno ništa da ih zaustavi, unatoč njegovim obećanjima, i razina kontrole na tom području gotovo da poziva kriminalce da uništavaju šumu.

Foto: ADRIANO MACHADO/REUTERS/PIXSELL

-Nemamo dovoljno policajaca, sredstava, i razinu organizacije- rekao je bivši policajac Antonio de Oliveira. Olivera već godinama radi s domorodačkim grupama da spriječi sječu prašume i obnovi ono što je uništeno.

U petak Brazilski ministar vanjskih poslova Ernesto Araújo i američki ministar vanjskih poslova Mike Pompeo su stvorili $100 milijuna vrijedan fond za bioraznolikost, uglavnom financiran iz privatnog sektora.