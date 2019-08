Bolsonaro šalje vojsku da gasi požare u Amazoniji

Brazilski predsjednik Jair Bolsonaro naredio je oružanim snagama da pomognu u gašenju velikih požara u Amazonskoj prašumi - plućima svijeta, javlja BBC u subotu. U Bolsonarovoj odluci se navodi da će vojnici biti raspoređeni u prirodnim rezervatima, na starosjedilačkom teritoriju i pograničnim područjima u toj regiji.

Ta je odluka donesena nakon intenzivnog pritiska europskih čelnika. Bolsonaro je kritizirao reakcije međunarodne zajednice istaknuvši da se požari "ne mogu koristiti kao izgovor" za sankcije.

Francuska i Irska zaprijetile su da će blokirati sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i zemalja Mercosura (Brazil, Argentina, Urugvaj i Paragvaj) ne bude li Brazil štitio Amazonsku prašumu kojom trenutačno haraju požari.

Lideri Velike Britanije i Francuske u petak su se izrazili veliku zabrinutost zbog požara u Amazoniji. Ured francuskog predsjednika Emmanuela Macrona optužio je Bolsonara da je lagao kada je na G20 summitu u lipnju ublažavao zabrinutost zbog klimatskih promjena.

Macron je kazao da je rekordan broj požara u amazonskoj prašumi "međunarodna kriza" koja treba biti na vrhu dnevnog reda summita skupine G7 koji se održava ovaj vikend u Francuskoj.

"Gori naša kuća. Doslovno. Šume u Amazoniji, velika pluća koja proizvode 20 posto kisika na našem planetu - gore! Ovo je međunarodna kriza", napisao je Macron na Twitteru.

