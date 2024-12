Zaštitar optužen za ubojstvo i pokušaj ubojstva: 'Ne znam što se dogodilo, pucao sam u zrak pa prema njima'

Siniša P. (47), zaštitar Noky securytia, optužen je za ubojstvo Antonija D. (36) i pokušaj ubojstva njegovog brata, a optužnicu je protiv njega podigao ŽDO Zagreb. Prema optužnici Sinišu P. tereti se da je 21. srpnja u 16.20 u krugu jedne tvornice, u kojoj je radio kao zaštitar, uočio dvojicu muškaraca koji su, kako navodi tužiteljstvo, činili protupravne radnje. Kada su ugledali zaštitara počeli su bježati. Siniša P. im je povikao da stanu ili će pucati, nakon čega je ispalio nekoliko hitaca iz službenog pištolja u smjeru muškaraca. Jedan ispaljeni hitac pogodio je Antonija D. u tijelo, nanijevši mu prostrjelnu ranu, od kojih je i preminuo.

Nakon što je Antonijo D. pogođen, njegov brat ga je, kako je u vrijeme događaja priopćila zagrebačka policija, odvukao u obližnju šumu, nakon čega je u pomoć zvao i neke svoje prijatelje te policiju. Siniša P. se nakon pucnjave bio udaljio, no malo kasnije je nađen i priveden. On je, kako je kasnije utvrđeno, ispalio četiri hica. Ubojstvo i pokušaj ubojstva su se inače dogodili zbog bizarnog razloga - kante boje koja je ukradena ili je planirana njezina krađa. U ogradi tvrtke je bila napravljena rupa, a krađe kanti boje su bile navodno učestale. Brat Antonija D. je istražiteljima nakon događaja, kazao kako nije ni shvatio da mu je brat pogođen dok su bježali, a spominjao je i kako je mislio da se radi o - plinskom pištolju.

Što se tiče Siniše P., on je nakon uhićenja iznio kratku obranu. - Nemam razumno objašnjenje za to što se dogodilo. Pucao sam u zrak, pa prema njima. U jednom su se trenutku okrenuli i valjda sam pomislio da će me napasti. Nisam mislio da sam nekog pogodio.... - branio se nakon privođenja.

Tužiteljstvo je tada tražilo da mu se odredi istražni zatvor, no sudac istrage mu je umjesto istražnog zatvora bi odredio mjere opreza, kojima mu je bilo zabranjeno da radi kao zaštitar te mu je bilo određeno da se svakih 15 dana javi policiji. U optužnici se traži produljenje određenih mjera opreza. Siniša P., inače prema postojećim zakonima, nije smio uporabiti vatreno oružje, osim ako mu život nije bio neposredno ugrožen, a s obzirom na to da je sada optužen za ubojstvo i pokušaj ubojstva očito je tijekom istrage utvrđeno da mu život nije bio ugrožen niti je bio napadnut.

