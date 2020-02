Zaručnik je ostavio zbog debljine, u dvije godine se 'prepolovila' i postala misica

Nakon što ju je zaručnik ostavio zbog debljine, Jen Atkin iz Velike Britanije shvatila je da mora nešto poduzeti.

Težila je tada oko 110 kilograma, no u dvije godine svoju je kilažu doslovno prepolovila. Kada je smršavila, počela je ići na natjecanje ljepote i ove je godine osvojila titulu Miss Velike Britanije.

– Došla sam do veličine 22 (europski 48) i moja omiljena haljina nije mi više pristajala, znala sam da moram nešto promijeniti – ispričala je misica.

– Da mi je netko prije nekoliko godina rekao da ću biti Miss Velike Britanije, nikad to ne bih povjerovala – dodala je.

Jen kaže kako joj se život drastično promijenio. Danas se hrani kvalitetnije i zdravije, a u teretanu odlazi pet puta tjedno.

– Jedem puno bolje, nisam na dijeti nego razmišljam o tome što jedem i jedem puno više. I dalje uživam u obrocima, no ne pretjerujem kao prije. Idem u teretanu pet puta tjedno i obožavam to. To mi je postala dobra navika i uživam u tom dijelu jer mi je pomoglo na puno načina – priznala je 26-godišnjakinja.

S natjecanjima ljepote počela je 2018. godine kada je osvojila titulu prve pratilje za Miss Engleske. Tada je uzela pauzu jer se udavala, a sada se vratila na velika vrata.