Ona teži 200 kilograma, a cilj joj je udebljati se još 70!

Jessica Wilson (26) iz Pennsylvanie trenutno ima 204 kilograma, a cilj joj doći do 270, prenosi dailymail.co.uk. Upoznala je Erica Buddenhagena (34) putem interneta, tražeći nekoga tko će ju hraniti i podržavati u tome. Eric je, naravno, imao isti cilj. Prvi put vidjeli su se u kolovozu 2019., jeli pizzu, gledali filmove i igrali igrice zajedno, a Jessica mu je otkrila svoj cilj.

Foto: Privatna arhiva

Samo mjesec dana kasnije sretni par uveo je tradiciju dana kada se prežderavaju u kojima Jessica pojede i do 10 000 kalorija uz Ericovu podršku. On, koji teži 86 kilograma, zaprosio je Jessicu u prosincu prošle godine na način prikladan njoj - sakrio je zaručnički prsten u sladoledni kup.



Nadaju se kako će ona doseći svoj cilj, kako će se ove godine vjenčati, a onda nastaviti dalje s debljanjem. "Upoznali smo se preko interneta, na jednoj stranici gdje ljudi traže ono što sam ja tražila - nekoga tko voli punije žene i tko će me podržavati u jedenju, ali nisam baš očekivala da ću pronaći zaručnika. Bila je to ljubav na prvi pogled i odmah smo se zainteresirali jedno za drugo."



"Normalnim danima pojedem oko 5000 kalorija, a u dane prejedanja koje imam dva puta tjedno mogu pojesti i do 10 000 kalorija. U te dane Eric me vodi po restoranima i naručuje mi raznoliku hranu, a dok jedem gladi me po trbuhu i ohrabruje riječima. Iako potpuno drugačije izgledamo jer je on mršaviji, kaže da sam mu privlačna."

Foto: Privatna arhiva

Jessica je uvjerena za sebe kako je zdrava, te kako se ne izlaže nikakvom riziku. "Cijeli život slušam od ljudi kako sam debela i nezdrava, ali svaki doktor kojeg sam posjetila iznenadio se kako nemam nikakvih zdravstvenih problema. Kolesterol, povišeni tlak ili šećer - ništa, samo sam debela. Svakodnevno šetam, jedem dosta voća i povrća i pijem vitamine. Imam diplomu kuharice, pa jako volim provoditi vrijeme u kuhinji. Volimo uklopiti hranu i u naš seksualni život", otkrila je Jes.

Njezin jelovnik u 'normalne' dane izgleda ovako:

Doručak: kava, voće i dva peciva

Ručak: velika pizza, pileća krilca

Večera: velika porcija tjestenine

Užina: voćni sok, gazirano piće, energetski napitci, čokolada, čips



A u dane kada se prejeda ovako:

Doručak: kava, voće, dva peciva

Ručak: odlazak u restoran gdje može jesti koliko hoće za određenu cijenu

Večera: dvije velike pizze, pileća krilca, kruh punjen sirom

Užina: brownie, gazirano piće, čips, prženi krumpirići