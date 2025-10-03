Zarobljeni u plamenu: Elektronička vrata Cybertrucka spriječila bijeg putnika u nesreći, obitelj poginule tuži Teslu

Tesla se suočava s tužbom roditelja tinejdžerice koja je poginula u sudaru u njihovom Cybertruck kamionetu prošle jeseni. Prema sudskim dokumentima, u nesreći je bilo četvero putnika koji su bili u vozilu kada je udarilo u stablo i zapalilo se u mirnom gradu Bay Area u Kaliforniji. Preživjela je samo jedna osoba iz nesreće.

Tužbu je u četvrtak podnijela obitelj Kryste Tsukahara, 19-godišnje studentice koja je tijekom vikenda Dana zahvalnosti posjetila obitelj u Piedmontu, Kalifornija, gdje se i dogodila nesreća. Prema izvještaju kalifornijske prometne policije, u noći 27. studenog 2024. godine Cybertruck je vozio velikom brzinom, udario u drvo i zapalio se. Kako je vatra prekinula napajanje električnih vrata, sva četvorica putnika su ostala zaključana u vozilu bez mogućnosti bijega, piše The Guardian.

Tužba ističe da je za smrt Kryste Tsukahara kriv dizajn ručki na vratima Cybertrucka. Iznutra, kad nestane struje, jedini izlaz iz stražnjih vrata je povlačenje kabla skrivenog ispod unutarnjeg džepa na vratima. Izvana su vrata zaključana, a ručke koje su u ravnini s karoserijom otežavaju spasiteljima pristup. Tesla nije odgovorio na zahtjev za komentar.

Odvjetnik Roger Dreyer, koji zastupa obitelj Tsukahara, izjavio je da dizajn vozila nije ispunio svoju funkciju i da nije postojao pristupačan ručni mehanizam za bijeg. Ove ručke na vratima su jedan od prepoznatljivih elemenata Teslinih vozila, omiljen osobito među obožavateljima tvrtke i CEO-om Elonom Muskom. Prvi put uvedene kao elektroničke ručke u ravnini s karoserijom, osmišljene su kako bi vozilo izgledalo elegantnije i aerodinamičnije, no izazvale su kritike stručnjaka za sigurnost automobila i trenutačno su predmet istrage američke prometne sigurnosne agencije.

Tužba navodi da je Tesla bio upozoren na ozbiljan rizik zatočenja koji njihova elektronička vrata stvaraju. Mnogi vlasnici, prolaznici i spasitelji zabilježili su slučajeve u kojima su putnici preživjeli sudare, ali nisu mogli izaći iz vozila zbog nestanka električne energije i požara.

Iako je Cybertruck dobio dobre ocjene na testovima sigurnosti, od predstavljanja prije manje od dvije godine imao je osam opoziva. Tesla je također uključen u druge sudske sporove vezane uz sigurnost vozila, uključujući jedan iz Floride gdje je sud naredio isplatu od 243 milijuna dolara zbog problema s Autopilot sustavom.

Osim Tesle, tužena je i imovina vozača Sorena Dixona, koji je u vrijeme nesreće bio pod utjecajem alkohola, kokaina i amfetamina, prema nalazu obdukcije. Dixon je također poginuo u nesreći.

Svjedok događaja, prijatelj koji je pratio Cybertruck, pokušao je spasiti putnike razbijajući prozor vozila. Uspio je izvući jednog putnika, no Krysta Tsukahara nije uspjela pobjeći iz plamena. Tužba navodi da Tsukahara nije umrla od ozljeda prilikom udara, već od gušenja dimom i opeklina jer nije uspjela izaći iz vozila. Roditelji su u izjavi naglasili kako je njezina smrt bila mogla biti spriječena jer je nakon nesreće bila živa, dozivala pomoć, ali nije mogla pobjeći.