STRAŠNA NESREĆA

Detalji smrti četvero ljudi kod Senja: Vozač izgubio nadzor, autom sletjeli u provaliju od 70 metara, a potom u more

Najnovija vijest
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
03.10.2025.
u 09:02

Na mjestu događaja smrtno su stradale dvije muške i dvije ženske osobe čija tijela su izronili pripadnici HGSS Stanice Gospić, a tijela su prevezena u Zavod za sudsku medicinu u Rijeci.

Na dionici državne ceste broj 8 kod Senja, jučer u 16,20 sati na Bunici došlo je do stravične nesreće u kojoj su poginule četirir osobe.  Nepoznati vozač upravljao osobnim automobilom zagrebačke registracijske oznake iz smjera Rijeke u smjeru Senja i ulaskom u lijevi blagi zavoj iz za sada nepoznatih razloga izgubio nadzor nad vozilom i skrenuo u desno, udario u dva zaštitna kamena stupa, nastavio vožnju izvan kolnika nakon čega je sletio u provaliju dubine 70 metara, a potom u more.

FOTO Ovo je mjesto tragične nesreće: Ronioci HGSS-a iz mora kod Senja izvukli četiri tijela
Najnovija vijest
1/6

Na mjestu događaja smrtno su stradale dvije muške i dvije ženske osobe čija tijela su izronili pripadnici HGSS Stanice Gospić, a tijela su prevezena u Zavod za sudsku medicinu u Rijeci. U tijeku je kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve činjenice nastanka događaja kao i utvrđivanje identiteta osoba.
