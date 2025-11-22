Naši Portali
REPUBLIKANSKA ZASTUPNICA

Zaratila je s Trumpom zbog Epsteina, sada daje ostavku u Kongresu: 'Ne želim biti jadna žena koja se nada da će biti bolje'

FILE PHOTO: U.S. Representative Marjorie Taylor Greene at the U.S. Capitol in Washington
Evelyn Hockstein/REUTERS
VL
Autor
Bernard Čavar/Hina
22.11.2025.
u 07:15

Njezin odlazak smanjit će republikansku većinu u Zastupničkom domu na 218 prema 213 demokrata.

Američka republikanska zastupnica Marjorie Taylor Greene, dugogodišnja saveznica Donalda Trumpa koja se s njime nedavno javno posvađala. objavila je u petak da daje ostavku na mjesto u Zastupničkom domu Kongresa koja stupa na snagu 5. siječnja. "Lojalnost bi trebala biti dvosmjerna ulica" a Kongres je pod Trumpovom administracijom "uglavnom gurnut u stranu", objavila je Greene u ostavci preko društvenih mreža.

Njezin odlazak smanjit će republikansku većinu u Zastupničkom domu na 218 prema 213 demokrata. Republikanci u Senatu imaju većinu 53 prema 47. Poznata kao odana zagovornica Trumpove politike "Učinimo Ameriku ponovno velikom", Greene je posljednjih tjedana zauzela stajališta koja su je dovela u sukob s Bijelom kućom i nekim republikancima, što je Trumpa motiviralo da je ne podrži na izborima iduće godine.

Kao razlog razlaza navela je to što se zalagala za objavu vladinih dokumenata o osuđenom pedofilu Jeffreyu Epsteinu. Greene je također bila prva republikanska zastupnica koja je napad američkog saveznika Izraela na Gazu nazvala genocidom. Trump, koji je slučaj Epstein ocijenio kao "podvalu demokrata", ovog je tjedna potpisao zakon o objavi dokumenata nakon što je velikom većinom usvojen u Zastupničkom domu i u Senatu.

"Imam previše samopoštovanja i digniteta, previše volim svoju obitelj da bi moju izbornu jedinici izložila prljavoj kampanju predsjednika za kojeg smo se svi borili, samo da bih se borila i pobijedila na izborima koje će republikanci vjerojatno izgubiti", napisala je Greene. "Ne želim biti jadna žena koja se nada da će sve proći i da će biti bolje", dodala je zastupnica iz savezne države Georgie.

Bijela kuća brani Trumpa nakon što je nazvao novinarku prasicom

AL
alojzvodic
08:45 22.11.2025.

Kad će EUropi postati jasno? Rat će stati, ali će trumpizam ostati. Trumpizam, odnosno ono što će nastaviti voditi Ameriku kad Donald sklizne na kognitivnu razinu Bidena kojem se zdušno rugao, vodit će svijet prema maksimalnom sukobu jer ne prepoznaje koncept suživota niti na elementarnoj razini - i jasno je da ga onda neće moći priznati ni na vanjskopolitičkoj, društvenoj, kulturalnoj, a nadasve ne na ekonomskoj.

