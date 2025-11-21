Trumpov mirovni plan nosi i jamstvo Ukrajini po uzoru na NATO Članak 5?

Tradicionalno dobro informirani američki medij Axios, piše da Trumpov mirovni plan za Ukrajinu, a čijih se 28 točaka općenito smatra pozivom na kapitulaciju Ukrajine, uključuje ipak i sigurnosno jamstvo po uzoru na Članak 5 NATO-a, koji bi obvezao SAD i europske saveznike da neki budući novi napad na Ukrajinu tretiraju kao napad na cijelu "transatlantsku zajednicu", prema nacrtu koji je dobio na uvid Axios. Trumpov plan, piše Axios, zahtijeva bolne ustupke od Ukrajine, ali također uključuje i ovo obećanje. Glavni cilj predsjednika Volodimira Zelenskog u mirovnim pregovorima jest dobiti snažno sigurnosno jamstvo SAD-a i Europe, a ovo je prvi put da je Trump bio spreman staviti ga na stol. No, ima svoju veliku cijenu koja uključuje odricanje Ukrajine od vlastitog teritorija, smanjenje broja vojske (ali i taj broj ipak bio veći nego prije 2014.), te odustajanje od priključenja NATO-a.

Plan od 28 točaka koji je američki ministar vojske Dan Driscoll predstavio Zelenskom u četvrtak, a koji je također dobio na uvid Axios, jednostavno kaže da će "Ukrajina dobiti pouzdana sigurnosna jamstva". Ali uz to, piše Axios, SAD su Ukrajincima predstavile još jedan nacrt sporazuma. On navodi se da će se svaki budući "značajan, namjeran i dugotrajan oružani napad" Rusije na Ukrajinu "smatrati napadom koji prijeti miru i sigurnosti transatlantske zajednice", te da će SAD i njihovi saveznici odgovoriti u skladu s tim, uključujući i vojnu silu. Dokument uključuje retke za potpise Ukrajine, SAD-a, EU-a, NATO-a i Rusije. Visoki dužnosnik Bijele kuće rekao je da je Rusija obaviještena o nacrtu, ali nije jasno hoće li na kraju biti potreban potpis predsjednika Vladimira Putina.

Jamstvo sigurnosti trajalo bi prvih 10 godina, a moglo bi se obnoviti uz obostrani pristanak. Visoki dužnosnik Bijele kuće i još jedan izvor s izravnim znanjem potvrdili su legitimnost dokumenta. Visoki dužnosnik rekao je da će se prijedlog morati raspraviti sa europskim partnerima i da se još uvijek može promijeniti. O elementima prijedloga izvijestio je i Wall Street Journal. Dužnosnik je rekao da Trumpova administracija predloženo sigurnosno jamstvo smatra "velikom pobjedom" za Zelenskog i za dugoročnu sigurnost Ukrajine. No, ignorira se pri tome ostatak sadržaja tog dokumenta. Zelenski sada ima prijedlog koji bi od njega zahtijevao da ustupi još više ukrajinskog teritorija nego što Rusija trenutno kontrolira i da se Rusija potpuno vrati u zajednicu naroda - uz ukidanje sankcija i amnestiju za ratne zločine. Mnogi u Ukrajini i zapadu smatraju to kapitulacijom.

No Amerikanci inzistiraju da bi Ukrajini taj dokument dalo jače jamstvo protiv daljnje ruske agresije nego što se prije činilo vjerojatnim dok je Trump bio u Bijeloj kući. Trumpov izaslanik Steve Witkoff, koji je preuzeo vodstvo u izradi plana od 28 točaka, razgovarao je o predloženom sigurnosnom jamstvu sa Zelenskijevim savjetnikom za nacionalnu sigurnost Rustemom Umerovim tijekom vikenda, a ono je Zelenskom u pisanom obliku podijeljeno u četvrtak, rekao je američki dužnosnik. Plan bi, piše Axios, mogao izložiti Trumpa negativnim reakcijama njegovih saveznika iz MAGA pokreta (Amerika na prvom mjestu), jer bi zapravo obvezao američku vojsku na obranu Ukrajine u slučaju novog rata.

Nacrt teksta jamstva kojeg donosi AXIOS

Ovaj Okvir utvrđuje uvjete za primirje između Ukrajine i Ruske Federacije te pruža sigurnosno jamstvo po uzoru na načela članka 5. Sjevernoatlantskog ugovora, prilagođeno okolnostima ovog sukoba i interesima Sjedinjenih Američkih Država i njihovih europskih partnera. Sjedinjene Američke Države potvrđuju da će se značajan, namjeran i dugotrajan oružani napad Ruske Federacije preko dogovorene linije primirja na ukrajinski teritorij smatrati napadom koji prijeti miru i sigurnosti transatlantske zajednice. U takvom slučaju, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, koristeći ustavne ovlasti i nakon neposrednih konzultacija s Ukrajinom, NATO-om i europskim partnerima, odrediti mjere potrebne za ponovno uspostavljanje sigurnosti. Te mjere mogu uključivati ​​oružane snage, obavještajnu i logističku pomoć, ekonomske i diplomatske akcije te druge korake koji se smatraju prikladnima. Zajednički mehanizam procjene s NATO-om i Ukrajinom procijenit će svako navodno kršenje.

Članice NATO-a, uključujući Francusku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačku, Poljsku i Finsku, potvrđuju da je sigurnost Ukrajine sastavni dio europske stabilnosti i obvezuju se djelovati u skladu sa Sjedinjenim Državama u odgovoru na svako kršenje koje ispunjava uvjete, osiguravajući jedinstven i vjerodostojan odvraćajući stav. Ovaj Okvir stupa na snagu potpisivanjem i ostaje na snazi ​​deset godina, uz mogućnost produženja međusobnim dogovorom. Zajednička nadzorna komisija koju vode europski partneri uz sudjelovanje SAD-a nadgledat će usklađenost. Potpis: Ukrajina, Ruska Federacija, SAD, Europska unija, NATO.

Uz ovo jamstvo sigurnosti, plan od 28 točaka predviđa demilitariziranu zonu između ukrajinskog i ruskog teritorija na istoku. Rusija bi preuzela kontrolu nad cijelom regijom Donbasa, dok bi linije kontrole u Hersonu i Zaporožju uglavnom bile zamrznute. Na ukrajinskom tlu ne bi bilo NATO trupa, a ukrajinska vojska bi bila ograničena na 600.000 ljudi - manje nego što je trenutno (~800.000-850.000 vojnika), ali puno veće nego što je to bilo prije u mirnodopsko vrijeme (~250.000).