Trump i Mamdani licem u lice u Bijeloj kući: 'Nazovi me fašistom, slobodno!'

Nakon što je ranije ovog mjeseca slavio uvjerljivu pobjedu, novoizabrani gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani imao je danas prvi sastanak s Donaldom Trumpom u Bijeloj kući, za koji je, kako je rekao, zahtjev uputio novoizabrani gradonačelnik. "Mnogo govori činjenica da nam sutra u Bijelu kuću dolazi komunist, jer to je osoba koju je Demokratska stranka izabrala za gradonačelnika najvećeg grada u zemlji", izjavila je jučer glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt. Ponavljala je time predsjednikovu čestu retoriku iz kampanje, kada je Trump poticao birače da podrže demokratskog bivšeg guvernera Andrewa Cuoma, koji je u utrku ušao kao nezavisni kandidat. Mamdani je rekao da nije komunist, unatoč tvrdnjama Bijele kuće. Trump je također prijetio obustavom federalnog financiranja grada ako Mamdani pobijedi, te je pokazao otvorenost prema ideji da preuzme kontrolu nad gradom.

No Trump je danas uoči sastanka pohvalio uvjerljivu pobjedu demokratskog socijalista i predviđao da će sastanak biti "civiliziran". "On ima drugačiju filozofiju. Malo je drukčiji. Dajem mu puno priznanja za ovu utrku. Postigao je uspjeh, a svi znamo da ove utrke nisu lake, ali mislim da ćemo se dobro slagati", rekao je Trump. Također je sugerirao da bi dvojica Newyorčana mogla pronaći zajednički jezik jer obojica žele samo najbolje za New York, piše CNN. Sastanak je održan iza zatvorenih vrata, a nakon toga, dvojica su se pojavila zajedno u Ovalnom uredu, gdje je predsjednik pohvalio Mamdanijevu kampanju za gradonačelnika i rekao da obojica žele da New York napreduje.

Stojeći u Ovalnom uredu pokraj predsjednika Trumpa, novoizabrani gradonačelnik izjavio je da su imali "produktivan sastanak" usmjeren na probleme troškova života stanovnika New Yorka. "Razgovarali smo o najmu, o namirnicama, o režijama. Razgovarali smo o različitim načinima na koje se ljude potiskuje", rekao je Mamdani, referirajući se na glavne teme svoje kampanje. Trump je opisao njihov sastanak kao "sjajan" i "produktivan". "Upravo smo imali sjajan sastanak, jako dobar, vrlo produktivan sastanak", rekao je. Trump, rođeni Njujorčanin, naglasio je zajedničke prioritete unatoč velikim političkim razlikama. "Jedna stvar nam je zajednička – želimo da ovaj naš voljeni grad bude uspješan", rekao je predsjednik. "Čestitao sam mu i razgovarali smo o nekim stvarima u kojima snažno dijelimo mišljenje, poput stambenog pitanja, izgradnje stanova i cijena hrane. Cijena nafte znatno pada". Trump je uputio i gestu dobre volje prema novom gradonačelniku te dodao da bi mogao iznenaditi konzervativce.

"Mislim da ćete, nadam se, imati zaista odličnog gradonačelnika", rekao je. "Što on bolje radi, to sam ja sretniji. Reći ću da nema razlike između stranaka". "Mislim da će zapravo iznenaditi neke konzervativce, ali i neke vrlo liberalne ljude". Na sastanku obilježenom pokušajem pronalaska zajedničkih dodirnih točaka, Trump je rekao da su neki njegovi glasači glasali i za Mamdanija i da je njemu to "ok". Trump je u upečatljivom trenutku tijekom sastanka s Mamdanijem, rekao i da je "u redu" da ga Mamdani naziva fašistom – riječju kojom je Mamdani više puta javno opisao predsjednika. Kad je novinar upitao Mamdanija vjeruje li i dalje da je Trump fašist, novoizabrani gradonačelnik počeo je odgovarati: "Govorio sam o tome…", no Trump ga je naglo prekinuo. "U redu je", ubacio se Trump. "Može to reći", rekao je predsjednik uz osmijeh. Do razmjene je došlo u kontekstu Mamdanijevog pobjedničkog govora, u kojem je obećao "odbaciti fašizam Donalda Trumpa", kao i kasnijih intervjua u kojima je ponovio taj stav.

Republikanska zastupnica iz New Yorka, Elise Stefanik, tijekom kampanje je više puta nazvala Mamdanija "džihadistom". Stefanik je nedavno također objavila da se kandidira za guvernerku New Yorka, na izborima koji će se održati sljedeće godine. Trump je, na pitanje slaže li se sa Stefanik da u Ovalnom uredu stoji s "džihadistom", odgovorio: "Ne, ne slažem se". "Ona je vani u kampanji i ponekad u kampanji kažeš neke stvari", rekao je predsjednik. "Sastao sam se s čovjekom koji je vrlo racionalna osoba. Sastao sam se s čovjekom koji želi, zaista želi da New York ponovno bude sjajan", rekao je Trump.