Zaokret u IDS-u, dio vodstva želi s HDZ-om. Može li liberalni blok zamijeniti DP u Vladi?

Pričom da IDS planira zaokret u svojoj politici i davanje potpore HDZ-u u novoj parlamentarnoj većini u kojoj ne bi bilo mjesta za Domovinski pokret i ostale stranke desnice opet se u fokus vratila ista ona teza koja je bila aktivna i odmah neposredno nakon parlamentarnih izbora. A ona je glasila kako će premijer Andrej Plenković desni Domovinski pokret koji mu i nije bio baš po volji vrlo brzo zamijeniti sa zastupnicima lijevo-liberalnih opcija, vjerojatno nakon lokalnih izbora.

Međutim, kao što je i nakon tih parlamentarnih izbora nije bilo matematike za sastavljanje vladajuće većine bez zastupnika desnice tako je isto nema ni sada. Sve da se u teoriji i dogodi da IDS odluči podržati vladajuću koaliciju kako bi se "eliminirao" Domovinski pokret iz nove većine, sve da ju podrže i tri zastupnika SDSS-a i oba zastupnika Nezavisne platforme Sjever pa čak i bivša SDP-ova zastupnica Boška Ban koja je u međuvremenu istupila iz stranke, Plenković ne bi imao potrebnih 76 ruku a da u svoju većinu ne privoli i barem još nekoga s desnice ili desnog centra. Primjerice, supružnike Raspudić ili nekog iz desne stranke Domino ili možda po treći put zastupnike Mosta, nakon što se u toj stranci provedu unutarstranački izbori ili šefa Suverenista Marijana Pavličeka koji je upravo u Vukovaru na vlasti sa HDZ-om.

Naši izvori iz IDS-a ističu i kako Plenković, u takvoj jednoj kombinaciji, može eventualno računati na jednog zastupnika IDS-a, nikako obojicu, budući da Dalibor Paus - nakon što nije uspio postati IDS-ov istarski župan i što je podnio ostavku na mjesto šefa stranke - potporu Plenkovićevoj vladi iz parlamenta nema namjeru davati.

Izvori iz IDS-a uvjeravaju nas kako Paus svoj saborski mandat planira konzumirati do kraja i kako nema nikakve šanse, kao što ih nije bilo ni ranije, da podrži HDZ. Izvori iz IDS-a koji se protive tomu da njihova stranka podrži HDZ kažu i da su svjesni da u IDS-u postoji struja koja bi tomu bila sklona. Dodaju da je aktualno vodstvo sigurno na toj strani, ali da članstvo nije, tj. da bi danas-sutra, da stranka doista odluči pomagati HDZ-u na tako otvoren način, to dovelo do pucanja stanke i do njenog potpunog propadanja.

– Ne treba tu biti previše pametan da bi se shvatilo gdje bi to IDS dovelo. Pogledajte samo što se dogodilo HSLS-u, HNS-u, a u konačnici i HSS-u. Sve su to stranke koje su odlučile ići u vlast s HDZ-om i sve su to stranke koje danas gotovo i ne postoje – kaže naš izvor iz IDS-a. Dodaje i kako je i priča da bi IDS i ostale lijevo-liberalne stranke trebale ući u Vladu kako bi spriječile jačanje desnice i reviziju povijesti isto tako danas smiješna. Jer novoj društvenoj klimi, nastavlja, kumovao je više HDZ od Domovinskog pokreta.

Isti ovakav stav može se čuti i od izvora iz Nezavisne platforme Sjever gdje isto tako procjenjuju kako priča o izbacivanju Domovinskog pokreta iz Vlade i uzimanje lijevo-liberalnih partnera služi tomu da "umije" lice HDZ-u, odnosno Plenkoviću nakon svega što se događalo uoči i nakon Thompsonovog koncerta.

"Smiješne priče"

– Plenković je taj koji je otišao dan prije Thompsonovog koncerta rukovati se i fotkati s popularnim pjevačem, a on je osnovao i Povjerenstvo za suočavanje s prošlošću koje želi ozakoniti dvostruku konotaciju. Jandroković je taj koji ZDS nije sankcionirao u Saboru kao što je Anušić HDZ-ov potpredsjednik Vlade koji je odgovorio da je na "za dom" rekao "spremni". A i otkud je uopće "izronio" Domovinski pokret nego iz HDZ-a? Sve te priče o sprječavanju desnice da dođe na vlast postaju pomalo već i smiješne – kaže izvor iz IDS-a.

Politički analitičar Dragan Bagić ne vjeruje u opciju preslagivanja Vlade te kaže kako ne bi isključio da se takve informacije puštaju ili iz razloga da se HDZ percepcijski vrati u desni centar, nakon Thompsonovog koncerta, ili možda da se tako "odrežu krila" Domovinskom pokretu. – Na valu svega što se događalo oko Thompsonovog koncerta Domovinski pokret mogao bi se osiliti. Nema sumnje da su društveno politički prostor za određene radikalnije inicijative koje bi išle u tom smjeru dobili – kaže Bagić.