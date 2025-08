Vlada na telefonskoj sjednici donijela nekoliko kadrovskih odluka

Hrvatska Vlada u petak je predložila Skupštini društva Hrvatske ceste imenovanje Ivice Budimira za predsjednika, a Nenada Matića za člana Uprave toga društva, do provedbe postupka izbora predsjednika i člana Uprave, na vrijeme od najduže šest mjeseci. Vlada je na telefonskoj sjednici, održanoj u petak, donijela još nekoliko kadrovskih odluka.

Donesen je Zaključak kojim se Skupštini Zračne luke Split predlaže imenovanje Josipa Čorića za člana Uprave, direktora toga društva, do imenovanja člana Uprave, direktora putem javnog natječaja, na vrijeme od najduže šest mjeseci. Nadzornom odboru Jadrolinije, Rijeka predlaže se imenovanje Roberta Blažinovića za predsjednika i Marije Zaputović Mavrinac i Marka Novaselića za članove Uprave toga društva, do imenovanja predsjednika i članova Uprave, na vrijeme od najduže šest mjeseci. Skupštini društva Agencija Alan predložen je izbor Ane Totić, Cvjetka Obradovića, Ivane Kunić Matković, Lare Romano i Martine Levačić za članove Nadzornog odbora toga društva, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, na vrijeme od najduže šest mjeseci.

Državnim službenicima u šest ministarstava: zaštite okoliša, financija, demografije i useljeništva, turizma, rada i pravosuđa ponovno su dana ovlaštenja za obavljanje poslova ravnatelja uprava i zavoda, s 3. i 13. kolovoza, do imenovanja ravnatelja, najduže šest mjeseci. Tako je u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije Elizabeti Kos dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Igoru Kreitmeyeru za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za zaštitu prirode, a Aljoši Dupliću za obavljanje poslova ravnatelja Zavoda za zaštitu okoliša i prirode.

U Ministarstvu financija Ani Zorić dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za gospodarstvo i financijski sustav, a Hrvoju Radovaniću za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za upravljanje javnim dugom. U Ministarstvu demografije i useljeništva Anti Babiću dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za provedbu javnih politika za demografsku revitalizaciju, Ivani Perkušić za poslove ravnatelja Uprave za provedbu javnih politika za useljeništvo, a Nataliji Havidić za poslove ravnatelja Uprave za demografsku revitalizaciju i useljeništvo.

U Ministarstvu turizma i sporta Slavku Štefičaru dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za održivi razvoj i javnu turističku infrastrukturu, Robertu Pendi za poslove ravnatelja Uprave za razvoj poduzetništva, investicije i konkurentnost turističkog gospodarstva, a Krešimiru Šamiji za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za sport. U Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Meliti Čičak dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za mirovinski sustav. U Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Ani Kordej dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za kazneno pravo, Mireli Fučkar za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo, Višnji Tafri za poslove ravnatelja Uprave za službenički sustav, Danieli Petričević Golojuh za poslove ravnatelja Uprave za pravosudnu i upravnu inspekciju, a Krešimiru Oreškoviću za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za politički sustav i opću upravu.

Na osobni zahtjev razriješen je član Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Luka Čirko, a novom članicom, koja se imenuje na prijedloga ministra nadležnog za rad, imenovana je Zrinka Špoljarić. Donesen je Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama imenovanje Sandre Kosić za članicu Uprave, do provedbe postupka izbora člana Uprave, na vrijeme od najduže šest mjeseci.