Hrvati se bacili u raspravu gdje se može zaraditi više od 2.000 eura: Otkrili koja su to top zanimanja

Prosječna plaća u Hrvatskoj za prosinac 2024. godine iznosila je 1.361 euro, prema Državnom zavodu za statistiku. Medijalna plaća je nešto manja s 1.156 eura. No, daleko je to od onoga što jedan korisnik Reddita želi. Naime, na poznatom forumu započela je zanimljiva rasprava oko zanimanja u kojima se mjesečno može zaraditi bar 2.000 eura. "Na kojim poslovima se može zaraditi više od 2000 € neto?", piše u samom naslovu rasprave.

Isti korisnik je napisao da je uvjet da osoba koja zarađuje te novce nema svoju tvrtku, već da radi kao nečiji zaposlenik 40 sati tjedno. Niz drugih korisnika pridružio se u raspravi. "Dobar keramičar/stolar/automehaničar/ostala uslužna zanimanja. Naravno, IT poslovi. Vjerojatno brod, no to je poseban krug pakla", napisala je jedna osoba, no na to se nadovezao još jedan korisnik koji je rekao kako ni keramičari ne mogu zaraditi te novce ukoliko nemaju svoju vlastitu tvrtku.

Jedna osoba je spomenula da menadžeri mogu zaraditi te novce, ali da za to treba imati ekstenzivno znanje. "Ima dosta mogućnosti...i za veći iznos...pod uvjetom da te ne uhvate", našalio se drugi korisnik. Još jedan korisnik je dodao kako treba biti profesionalni član određene političke stranke.

"Doktor, odvjetnik, sveučilišni profesor", je isto bio prijedlog, ali je jedna druga osoba odgovorila kako skoro svaki drugi odvjetnik ima vlastiti ured, što znači da ne spada u postavljene granice da se ne smije imati vlastiti obrt. Jedna osoba je isto napisala kako je metalna industrija odlična za dobro zaraditi, no i tom korisniku je jedna osoba rekla kako je u njegovoj tvrtki samo direktor imao preko 2.000 eura plaće.

Do nekog smislenog zaključka korisnici Reddita na kraju nisu došli, no Državni zavod za statistiku je. Najviša prosječna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za prosinac 2024. isplaćena je u proizvodnji rafiniranih naftnih proizvoda, 2.562 eura, a najniža u proizvodnji odjeće 846 eura.

GALERIJA Uhvaćen serijski provalnik koji je terorizirao Istru: Izazvao sudar pa pobjegao, tereti ga se za čak 26 kaznenih djela