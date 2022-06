Šef zagrebačke Čistoće: Imamo problema sa zapošljavanjem. Nedostaje nam do 15 posto radnika

U zadnjih nekoliko tjedana imamo određenih operativnih problema oko raspoloživih kapaciteta - rekao je voditelj podružnice Čistoće Zagrebačkog holdinga Davor Vić u razgovoru s Petrom Balijom za Večernji TV, komentirajući pritužbe građana na otpad na gradskim ulicama.

Visoki obim posla, dodao je, dovodi i do nedostatka kapaciteta, pa je u nekim dijelovima grada preskočen jedan odvoz. Velik dio radnika polako odlazi, a sve teže dobivaju nove. Pokrenuli su postupak zapošljavanja. S jedne strane nedostaje komunalnih radnika i vozača, a u administraciji je višak. No, slab je interes za prelazak zaposlenika iz administracije u operativni dio, pa se tek sad moglo krenuti u nova zapošljavanja. Tu je i pandemija, dosta radnika je bilo bolesno i u izolaciji. Nakupilo se puno prekovremenih sati i zaostataka godišnjih odmora, pa su i zbog toga kapaciteti dijelom smanjeni. Vozni park se godinama zanemarivao, nisu se kupovala nova vozila. Trenutno je u fazi natječaj za nabavku novih 15 vozila. Nova vozila će imati potpuno automatske i odvojene podizače, što će ubrzati posao, a povećat će se i razina sigurnosti na radu. Neka su postojeća vozila iz polovice 90-ih, posljednje je isporučeno 2019. godine. Najstarija se uspijevaju popraviti, no sramota je, smatra Vić, što ih uopće moraju koristiti. Nemoguće je predvidjeti dinamiku kvarova tih starih vozila. Uz to, inflacija je utjecala na cijene rezervnih dijelova.

- Holding je financijski stabilizirao poslovanje i dugovi prema dobavljačima su skraćeni, a jedno su vrijeme bježali od nas jer im se nije mjesecima plaćalo. Sad smo ponovno poželjan partner – rekao je Vić.

Postupak nabavke novih vozila traje duže nego prije, propisali su rok dobave od godinu dana jer su dobavljači rekli da neće moći ispoštovati kraće rokove. Čistoća je prvi put u povijesti posegnula za unajmljivanjem vozila, kao vatrogasnom mjerom. Najam ide u objavu idući tjedan, a natječaj za nabavku novih vozila je raspisan. Očekuje da će se za nekoliko tjedana situacija stabilizirati. Novo zapošljavanje ide sporo.

- Kao i u građevinarstvu i ugostiteljstvu, i mi imamo probleme sa zapošljavanjem. Nekad je to bilo sigurno zanimanje, no danas interes za tu vrstu posla nije kao prije. Moramo povećavati materijalna prava – istaknuo je Vić. Za 50 komunalnih radnika je natječaj objavljen, javilo ih se 25. Natječaj će trajati dok se svih 50 ljudi ne zaposli.

- Nedostaje nam 10 do 15 posto radnika na terenu – naglasio je Vić. Govoreći o obimu usluge istaknuo je da se ne može očekivati da će zauvijek svakom korisniku moći dolaziti 40 puta mjesečno na obračunsko mjesto. Kontejneri za papir i plastiku puniji su nego prije.

- Postoji veća količina odvajanja u žutim vrećicama, no ima i zloupotreba, pa tako neki obrtnici odlažu i svoj otpad, poput kanistara za ulje – rekao je.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL 24.06.2022., Zagreb - Davor Vic, direktor Cistoce gost u studiju Vecenjeg lista Photo: Emica Elvedji/PIXSELL

Što je s najavljenim boksevima koji će se financirati iz pričuve vlasnika zgrada?

- Boks je zapravo način da se onemogući pristup spremnicima za neovlaštene, kao nužno zlo. Boks je zaštita postojećeg spremnika, svojevrsna nadogradnja, pa ih zato financiraju korisnici, dok su podzemni spremnici novi sustav koji će financirati Grad. Na popisu je 4000 obračunskih mjesta, no nema svugdje mogućnosti za njih, pogotovo u užem centru grada, pa će se postaviti podzemni kontejneri kakve neki gradovi već koriste. Boksevi se planiraju postaviti do kraja godine, kao i prvi podzemni spremnici. Novi sustav naplate s vrećicama kreće 1. listopada.

- Previše je godina Zagreb izgubio po pitanju otpada, puno stvari je bilo pauzirano, i sad sve dolazi na naplatu, pa imamo i komunalni nered – kazao je.

Komunalno redarstvo se pojačava i morat će se djelovati i represivno. Televizorima, WC školjkama i bojlerima nije mjesto u spremnicima, nego u reciklažnim dvorištima.

Što s kažnjavanjem neodgovornih?

- Imate ćemo "grace" period s upozorenjima. Sve će pratiti komunalni radnici. Imamo ovlasti za pisanje ugovornih kazni. Osnovna je pretpostavka da u svakoj zajednici postoji kritična masa ljudi koji znaju kako se treba ponašati i koji poštuju pravila. Većina građana teži redu – rekao je Vić. Kazna je zakonom propisana i može biti maksimalni godišnji iznos minimalne cijene javne usluge, to je 45 kuna puta 12. U Čistoći očekuju povećano recikliranje otpada.

- Korisnici će sad plaćati onu količinu miješanog komunalnog otpada koji stvarno proizvedu. To će biti sustavom vrećica od 10, 20 i 40 litara za dvije, četiri i osam kuna, što smatramo poticajnom i fer cijenom – dodao je.

Sad se naplaćuje količina otpada prema procjeni, a po novom će građni sami određivati koliko će vrećica kupiti. Distribucija troškova, tvrdi, bit će pravednija. Nekima će usluga i pojeftiniti. Distribucija vrećica je dogovorena i prekida u opskrbi ne smije biti. Takav koncept već godinama funkcionira u Njemačkoj i Švicarskoj. Pratit će se koliko je tko kupio vrećica preko digitalnog zapisa izvršenja usluge.

Vić smatra da je rok za uvođenje novog sustava naplate 1. listopada optimalan. Jedan od razloga odgode je dane žele mijenjati raspored preko ljeta, pa će se pričekati jesen. Napravljeno je, istaknuo je, puno predradnji da sustav bude uspješan, a koje nisu vidljive na terenu. Ne može, rekao je, odgovoriti kad će Jakuševec biti zatvoren, neće sigurno nagodinu. Jakuševac je sanirano odlagalište i još se koristi. Izrađuju se studije za bioplinsko postrojenje u Novskoj, sortirnicu na Žitnjaku i sustav za obradu miješanog komunalnog otpada uz sustav obrade otpadnih voda na Resniku.

- Miješani komunalni otpad negdje mora završiti. Odvajanjem će se količine smanjiti, ali nešto će ostati. Negdje se taj ostatak mora odlagati. Otpad koji sami proizvedemo mora biti obrađen u našoj blizini, suludo je voziti otpad stotinama kilometara dalje, to je u koliziji sa zaštitom okoliša i financijskom održivosti – zaključio je.

Edukativna kampanja za građane je pripremljena i samo se čeka optimalan trenutak. Za edukaciju će ključan biti rujan.