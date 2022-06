Je li Tomaševićev projekt za smeće propao? Zagreb je zatrpan, vrijeme otkucava, ima još tri mjeseca

Što o tome misle Zagrepčani?

Biserka Maček, umirovljenica

Dobro je da su to odgodili jer je očito da to nisu do kraja definirali. Meni osobno još uvijek nije jasno na koji će se način provoditi taj novi model odvajanja. Što se trenutnog odvoza tiče, moja zgrada u Španskom nema nikakvih problema s tim. Redovno dolaze i odvoze otpad, sve prema rasporedu, što nažalost, koliko vidim nije slučaj u drugim kvartovima. Kontejneri su pretrpani i to grozno izgleda i užasno mi smeta.

Zoran Valentić, umirovljenik

Znao sam da će ga odgoditi jer smatram da nemaju pojma ni što rade ni što ustvari znači razvrstavanje otpada. Ja ga odvajam već 15 godina i nikada nisam bacio primjerice staklenku od ajvara s njegovim ostacima unutra, što masa ljudi radi. Bilo bi bolje za sve da nisu uopće krenuli u realizaciju toga. S prozora gledam radnike čistoće koji izgledaju kao da su u strahu dok rade svoj posao. Boje se hoće li ih netko vidjeti njihov potencijalno krivi potez i prijaviti ih.

Sara Koletić, studentica

Pametna im je odluka o odgodi jer mislim da ljude nisu dovoljno educirali o tom novom načinu odvajanja. Većini i dalje nije jasno tko će kontrolirati taj novi model za koji smatram da grad uopće nije spreman. U mojoj zgradi, primjerice, pokraj lifta postoji tobogan u koji stanari bacaju sve vreće i sve vrste otpada koji na kraju završava u jednom spremniku. Meni osobno neće smetati novi model ali moji susjedi su većinom umirovljenici i nisu za provođenje novog modela jer otpad nikada nisu ni odvajali.