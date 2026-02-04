Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvatska u Epsteinovim dokumentima

BOBU BOB! BY IGOR BOBIĆ

Vesna Pusić o bitki za Grenland: Kada su Ursula von der Leyen i ostali promijenili ulizivački stav Trump se povukao!

Govorila je i o tome kako je surađivala sa Zoranom Milanovićem kada je bio premijer, kako provodi vrijeme u političkoj mirovini i kakvom joj se čini politička scena u Hrvatskom saboru u odnosu na vrijeme kada je i sama bila zastupnica