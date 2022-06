Tomašević odgodio uvođenje novog sustava odvoza otpada! Poznat i novi datum

Gradonačelnik Tomislav Tomašević održao je redovnu konferenciju na kojoj je najavio odgodu uvođenja novog sustava odvoza otpada koja je trebala krenuti s 1. srpnja.

-Što se tiče uvođenja novog modela podsjetit ću da je to jedan od najambicioznijih projekata u odvozu, Zagreb je jedini grad koji je krenuo u tom smjeru. Imamo desetak paralelnih procesa na kojima radimo i ono što znamo, želimo da sustav bude dobro pripremljen, no ići ćemo na odgodu do 1. listopada- rekao je Tomašević. Najveći trgovački lanci javili su se za distribuciji po minimalnoj marži i to Konzum, Tisak i Špar, odao je.

-Radi se o minimalnoj marži od 25 lipa po vrećici i nadamo se da će se pridružiti i drugi lanci. Cijena se ne mijenja dvije kune 10 litara, 4 za 20 i osam za 40 litara, bez obzira na inflaciju držimo se cijene koja je minimalna i u tom smo smislu zadovoljni- istaknuo je.

Tri puta samo produžavali rok za iskazivanje interesa za postavljanje boksova za javnu površinu, nastavio je. Do sad se prijavilo oko 4.000 predstavnika suvlasnika. U tijeku je poziv za iskazivanje interesa za tipske boksove. U središtu grada, postavljat će se podzemni spremnici, no to je kompleksan proces zbog cijevi i kablova.

-Pronašli smo 20-ak lokacija koje su pronađena za sad- otkrio je. Za sad je 122000 spremnika i kanti što je nedopustivo, rekao je, a dobar dio toga će se maknuti s javnih površina. priznao je i problem s odvozom komunalnog otpada. U zadnjih pet godina, naglasio je, Čistoća nije kupila ni jedan kamion. Riječ je potom preuzeo voditelj podružnice Čistoća, Davor Vić.

-neka od vozila su iz sredine 90-h pa je teško predvidjeti kakvi će biti kvarovi, no Holding je stabilizirao poslovanje pa je sada lakše nabaviti dijelove. Raspisan je i natječaj za nabavku 15 novih vozila i to je dio trogodišnjeg plana za nabavku 60 novih vozila. Sada nam 17 vozila radi bez prestanka. Idemo i u najam vozila koja dolaze tijekom kolovoza- najavio je Vić. Govorio je i o nedostatku terenskog kadra u podružnici koju vodi.

-Započeli smo proces zapošljavanja 50 komunalnih radnika i očekujemo da ćemo do kraja mjeseca oformiti - rekao je. Plastika koja je višak u 'plavom tjednu' također se kupi. U rujnu kreće opsežna kampanja za pripremu novog sustava kojoj je cilj svakom korisniku objasniti novi sustav. Uvest će se i bonusi za one koji odvajaju dovoljno, kao i kazne za prijestupnike. Edukacije će biti i u gradskim četvrtima, imali smo sastanke u GČ i MO. I s time se kreće u rujnu. Odgodu Tomašević ne smatra porazom s obzirom na to da se radi o radikalnoj promjeni.

-Zagreb ima više spremnika nego što neki gradovi imaju stanovnika, a mi ih sve digitaliziramo- dodao je Tomašević te obećao da će sve biti spremno do 1. listopada. Novinari su pitali o odvozu komunalnog otpada koji, navodno, na nekim mjestima u gradu kasni i po dva tjedna.

-Te informacije nisu točne, nije istina da negdje nismo bili dva tjedna. Zna se desiti da jednom preskočimo, no dva tjedna nije točno jer imamo evidenciju gdje smo sve bili. Možda je to 'pojedinačni slučaj, no mi nemamo takva saznanje -rekao je Vić.

Priznao je i da se odbijaju na reciklažnim dvorištima, no da nije riječ o fizičkim osobama već o privatnim firmama kojima ona nisu ni namijenjena. Koliko ljudi fali u Čistoći, nisu otrkili. Riječi je bilo i o reviziji ugovora unutar koalicije sa SDP-om.

-Kada bude vreijeme za to razgovarat ćemo, ali ne preko medija. O tome ću razgovarti s predsjdnikom zagrebačkog SDP-a - rekao je Tomašević.