Zadarski kirurg operacijom na Hitnom prijemu spasio život pacijentu probodenom u srce

Krajem prošlog mjeseca, dr. Jakov Mihanović je na vrlo neobičan način spasio još jedan život. O tom njegovom podvigu malo se znalo i unutar liječničkih krugova, a razlog zašto se tek sada saznaje o ovom herojskom činu može se tražiti u negativnoj klimi oko bolnica i doktora prouzročenu napisima o stanju u ustanovama i korupcijskim skandalima. Što se zapravo dogodilo tog 29. studenog 2018. ispričao je dr. Mihanović za Zadarski list.

- Upravo smo završili jednu operaciju i sjeo sam se malo odmoriti. Uzeo sam novine i pročitao o korupcijskoj aferi splitskog kardiokirurga. Isti čovjek ostao mi je u sjećanju s moje specijalizacije u KBC-u Split. Riječ je o kirurgu s najboljim vještinama koje sam kao specijalizant vidio. Bez sumnje se radilo o vrhunskom liječniku pa me vijest iznenadila i rastužila. Iz te rezignacije ispravio me je naš dežurni mobitel. Kolega dr. Emilijo Dijan je najavio je kako vozilo Hitne medicinske pomoći dovozi pacijenta koji ima zabijen nož u prsni koš i srce - rekao je Mihanović koji je u tom trenutku bio dežuran u Hitnom prijemu zadarske Opće bolnice.

Odmah je uslijedilo žurno ekipiranje kirurškog tima. Pozvana je i dežurna anesteziološka služba, ali i instrumentarke jer se odmah znalo da se radi o izuzetno hitnom stanju. Tako ekipirani, liječnici su dočekali vozilo Hitne pomoći.

'Dramatične scene'

- Tu moram pohvaliti ekipu Hitne pomoći koja je odgovarajuće reagirala i na vrijeme dovela pacijenta u bolnicu. Rekli su nam da je još prije nekoliko minuta disao, ali kad je stigao do nas, pacijent nije pokazivao niti jedan znak života. Scena je zaista bila dramatična. Stojimo nad razodjevenim pacijentom koji ima zaboden nož u srce. Kako nije bilo ni tlaka ni pulsa, pristupilo se mjerama oživljavanja. Znali smo da umire pred našim očima i da je izgubljen ako ga hitno ne operiramo - objasnio je.

Nije bilo vremena za prebacivanje do operacijske sale, zahvat se morao izvršiti odmah, u Hitnom prijemu jer je prijetilo odumiranje mozga i ostalih organa. Takav zahvat još nikad nije napravljen u Hitnom prijemu pa je sve ličilo na očajničku borbu za život pacijenta. Istina, slični zahvati su rađeni u zadarskoj bolnici, ali od vremena Domovinskog rata isključivo se to odvijalo u operacijskoj dvorani. Dr. Mihanović je velikim škarama otvorio prsni koš i onda je počela drama.

- Uvjeti su bili sasvim drukčiji, od opreme, preko sterilnosti do rasvjete. Prsni koš je praktično otvoren u ambulanti te smo uspjeli zakrpati probodeno srce. Nismo imali vremena prenijeti opremu kojom se inače rade takvi zahvati pa smo se morali poslužiti onim što smo u tom trenutku imali u ambulanti. No kad smo zakrpali srce, došlo je do drastičnog oporavka pacijentovog stanja. Čini mi se da je cijeli zahvat trajao 5-10 minuta, sve dok nismo uspjeli iskontrolirati krvarenje. U tom trenutku čovjek pomalo izgubi pojam o vremenu, a uslijed navale adrenalina, pomalo i izgubi detalje svega onog što je napravio - ističe zadarski kirurg koji dodaje da je za uspjeh zaslužan cijeli medicinski tim.

Kad je anesteziolog rekao da se pojavio puls i da pacijent ima mjerljivi tlak, svima u ambulanti je laknuo nakon uspješne operacije koja je provedena gotovo u ratnim uvjetima. Nakon što je došla i transfuzija krvi, pacijent je prebačen u operacijsku dvoranu gdje su se provjeravale sve moguće ozljede. Zatvoren mu je prsni koš, stavljeni su mu drenovi, ali u tom se trenutku kirurzi najviše boje infekcije, napose zbog “ratnih” uvjeta u kojima je spašen još jedan život.

Liječnička ekipa koja je sudjelovala u spašavanju pacijenta:

Kirurzi; dr. Davor Padelin, dr. Emilio Dijan, dr. Jakov Mihanović

Anesteziolozi: dr. Biljana Benček, dr. Kristina Zrilić, dr. Nataša Lojpur

Anesteziološke sestre: Marina Marić i Danica Begonja

Instrumentari: sestra Danijela Mikšić i Marin Dević

OHBP tim: dr. Sandra Tomić, medicinski tehničar Ljubo Pavić, sestre Meri Bukvić i Sanja Končurat

