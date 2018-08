Zadaraska Nadbiskupija osudila napad na svećenika: To izaziva osudu i zgražanje

Zadarska nadbiskupija izdala je priopćenje u povodu napada na župnika crkve Svetog Josipa u Plovaniji u Zadru.

- Dogodio se incident i fizički napad na župnika don Martina Jadreška o čemu je istoga dana župnik obavijestio policiju.

Naime, u 7,45 sati u župnu crkvu sv. Josipa ušla su dva mladića koji su se izrugivali i neprimjereno ponašali u sakralnom prostoru. Pri tome su po crkvi prolijevali i neko piće, najvjerojatnije pivo. Gospođe, koje su u to vrijeme bile u crkvi, to su vidjele i o tome obavijestile župnika don Martina i opisale kako izgledaju mladići koji su to učinili.

Don Martin je potom vidio kako se ta dva mladića nalaze u dvorištu crkve i sjede na klupi. On ih je tada fotografirao, a oni su se usprotivili i fizički nasrnuli na župnika. U pomoć je tada priskočio susjed koji je pokušao obraniti don Martina pred nasrtajem dvojice mladića. Don Martin je, međutim, pri tomu zadobio lakše tjelesne ozljede.

Župnik don Martin je o tomu obavijestio policiju. A postoje i svjedoci koji su vidjeli vandalsko ponašanje u crkvi i njihov nasrtaj na župnika. Župnik don Martin napominje da je u prethodnom vremenu već dva puta prijavio policiji nepoznatog počinitelja za pisanje neprimjerenih grafita koji su se pojavili na zidovima župne crkve prije dva mjeseca.

Za ovaj čin obeščašćivanja crkvenog prostora koji je rezultirao i napadom na njega, don Martin kaže kako nije učinjen iz koristoljublja, već iz mržnje prema Crkvi, te smatra da je motiv svega nesnošljivost prema vjeri. To potvrđuje i Facebook profil jednoga od tih mladića kojega su župljani kasnije otkrili i o tomu izvijestili župnika.

Zadarska nadbiskupija oštro osuđuje blasfemično ponašanje u sakralnom prostoru crkve sv. Josipa na Plovaniji, koje je kulminiralo i fizičkim nasrtajem na župnika. To izaziva osudu i zgražanje. Nadati se da će roditelji dotičnih mladića pomoći svojoj djeci da se odgovorno ponašaju, a tijela sigurnosti učiniti sve da ne bude takvih izgreda u našem gradu u Nadbiskupiji - istakli su iz Nadbiskupije.

