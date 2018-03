‘Zaboravili’ ga pozvati na olimpijadu

Izvanserijski su. S dosadašnjim postignutim rezultatima, zasnovanim isključivo na trudu i višesatnom dnevnom vježbanju te učenju u izvanškolskim ustanovama, dvojica učenika, 14-godišnji Patrik Pavić i 15-godišnji Krešimir Nežmah, generacija su izvrsnih koja se “događa”, kažu tako u Zagrebačkom informatičkom savezu, svakih osam do deset godina.

Iza ove dvojice dječaka višegodišnja su informatička natjecanja u raznim programskim jezicima, ali i natjecanja u brojnim školskim predmetima od matematike, fizike, kemije. No odgovorni na njih zaboravljaju. Doslovno!

Krešimira Nežmaha, naime, lani, kada je pohađao osmi razred i uvrstio se na popis deset najboljih srednjoškolaca, nisu pozvali na Državnu informatičku olimpijadu. A na nju odlazi prvih 26 na listi! Izgubio je lani tako Nežmah priliku da se pokuša izboriti za uvrštenje u nacionalni tim, iako ovaj skromni mladić tu pogrešku nije zamjerio.

Europsko juniorsko srebro

– Očekivao sam da ću biti pozvan, to je točno. Priznajem da mi je u tome trenutku pala motivacija, ali taj me osjećaj napustio za tjedan dana. Sada sam srednjoškolac i ove godine idem na Olimpijadu. I, da, očekujem da ću ostvariti dobar rezultat – kaže ovaj učenik XV. gimnazije. Informatikom se počeo baviti s deset godina, a do sada je sudjelovao na 30-ak natjecanja u hrvatskim okvirima.

– Nikola Dmitrović, voditelj kategorije Algoritmi za osnovne škole, kao odgovorna osoba možda je imao važnijeg posla pa se nije sjetio predložiti najboljeg osnovca u listu pozvanih za HIO, tako da je državno povjerenstvo, umjesto poticanja, donijelo odluku kojom je sjajnom osnovcu uskratilo nastup na Hrvatskoj informatičkoj olimpijadi – objašnjava tako situaciju Zdravko Škokić, tajnik Zagrebačkog informatičkog računalnog saveza, čiji su učenici članovi koji su naučili sve u čemu sudjeluju. Iako je Zagrebački savez lani učeniku želio ispraviti nepravdu slanjem uzastopnih pisama Hrvatskom savezu informatičara i njegovu Izvršnom odboru, oni su odbili promijeniti listu pozvanih. Bio je jednostavno “premlad” da se bori sa srednjoškolcima iako je bio deseti baš u njihovoj konkurenciji. Pred mladim Nežmahom, inače odličnim učenikom, još je dan za pripremu na državno natjecanje iz informatike, nakon kojeg će uslijediti i HIO. Ove će godine na to natjecanje baš zato što je srednjoškolac, i kaže, vjeruje u sebe i u dobar rezultat koji će postići. Kaže da se nada da sudbina “premladog natjecatelja” ove godine neće zadesiti, baš kao njega lani, osnovca Patrika Pavića, koji je sezonu završio kao treći, što je najbolji rezultat jednog osnovnoškolca u nadmetanju sa srednjoškolcima. Da se samog Patrika pita, on bi među svoje najveće uspjehe izdvojio srebrnu medalju na Europskoj juniorskoj olimpijadi i ovogodišnje treće mjesto na Hrvatskom otvorenom natjecanju u informatici. Ne skriva da se nada da će dobiti priliku sudjelovanja na Olimpijadi.

Druge države daju šansu

– Da mi se kojim slučajem dogodi ista situacija, bio bih razočaran i vjerojatno bih se osjećao kao Krešimir lani, ali ni ja ne bih odustao – kaže tako Patrik, inače učenik zagrebačke Osnovne škole A. Kovačića. A da nije neobično da u svijetu potiču svoje vrhunske osnovnoškolce, svjedoče i primjeri s Međunarodne informatičke olimpijade na kojoj su sudjelovala dva osnovca, iz Rusije i Gruzije.

Da dobne granice ne smiju biti prepreka u poticanju izvrsnosti učenika, poručuju u Zagrebačkom informatičkom savezu.

– Dobne su zabrane u sustavu skrbi o darovitim učenicima neprihvatljive. Patrik Pavić trenutačno je treći i mora biti pozvan na Hrvatsku informatičku olimpijadu i dobiti priliku da se bori za ulazak u nacionalni seniorski tim – zaključuju u Zagrebačkom informatičkom računalnom savezu.