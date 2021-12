Za cijelu obalu upaljen meteoalarm, očekuju se valovi od 2.5 metra, kiša i susnježica na kopnu

Danas nas čeka sunčano prijepodne, ali u središnjim predjelima mjestimice s maglom.

Prema prognozi DHMZ-a, sredinom dana sa zapada stiže naoblačenje, potom na sjevernom Jadranu kiša, a u gorskim područjima i susnježica i snijeg.

Naoblačenje će do večeri zahvatiti cijelu zemlju, no suho će se veći dio dana zadržati na istoku unutrašnjosti, a oborine koja može stvarati poledicu osim u gorju u večernjim satima može biti i u dijelovima središnje Hrvatske.

Vjetar na kopnu slab, ponegdje do umjeren jugoistočni, a na Jadranu će zapuhati jugo koje će u večernjim satima biti jako i olujno. Najviša dnevna temperatura zraka na kopnu od 3 do 6, a duž obale i na otocima između 9 i 13°C.

Foto: DHMZ Za danas je na snazi narančasti Meteoalarm za cijelu obalu zbog jakog vjetra.

Sredinom dana zapuhat će jugo i jačati na jako, navečer mjestimice i olujno, uz valove na otvorenom moru više i od 2.5 metra, prognozirao je Tomislav Kozarić iz DHMZ-a za HRT.

Foto: DHMZ Istočna Hrvatska

Prijepodne većinom sunčano, u drugom dijelu dana umjereno oblačno no većinom bez oborina sve do noći na četvrtak. Vjetar slab i umjeren jugoistočni. Najniža temperatura od -6 do -4, a najviša dnevna oko 5°C.

Središnja Hrvatska

Ujutro pretežno vedro, ponegdje s maglom osobito na jugu. Od sredine dana porast naoblake sa zapada, prema večeri mjestimice kiša ili susnježica, ponajprije uz granicu sa Slovenijom. Potkraj dana kiša se može smrzavati i dodiru s tlom. Vjetar većinom slab do umjeren jugoistočni. Najniža temperatura od -7 do -3°C, a najviša od 2 do 5°C.

Gorski kotar i Lika

Umjereno, popodne i pretežno oblačno. Od sredine dana povremeno kiša, sve češća i izraženija prema noći na četvrtak. Kiša će prelaziti u susnježicu, uglavnom samo u višim predjelima i snijeg, a osobito u Gorskom kotaru kasno poslijepodne kiša se može lediti pri tlu. Vjetar većinom slab do umjeren jugoistočni. Jutarnja temperatura od -8 do -5, a najviša dnevna od 2 do 5°C.

Istra

U prvom dijelu dana povećanje naoblake, zatim mjestimice kiša i pljuskovi, navečer je lokalno moguća i obilna oborina. Slaba bura ujutro će okretati na jugo koje će jačati na umjereno do jako, poslijepodne i olujno, a krajem dana i u noći će slabjeti i okretati na umjeren do pojačan jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, u drugom dijelu dana u jačanju na valovito, ponegdje i jače valovito. Najniža temperatura zraka bit će od 0 do 2 °C, u unutrašnjosti Istre od -6 do -1 °C, najviša dnevna od 8 do 11°C.

Sjeverni Jadran

Prijepodne djelomice sunčano, potom porast naoblake sa zapada. Mjestimične kiše može biti od sredine dana, popodne ponegdje pljuskovi i grmljavina, a moguća je i obilnija oborina. Puhat će umjereno i jako jugo s olujnim udarima. Ujutro je moguć slab mraz, najniža temperatura od 0 do 5, u unutrašnjosti i do -6°C. Najviša dnevna između 8 i 11°C.

Dalmacija

Prijepodne bar djelomice sunčano, popodne porast naoblake sa sjevera a malo kiše ili poneki pljusak past će na sjevernom dijelu. Prema noći na četvrtak kiša će biti sve učestalija i izraženija, lokalno i obilna. Relativno vjetrovito uz umjereno i jako jugo s olujnim udarima u drugom dijelu dana. Najniža temperatura od 0 do 5, u unutrašnjosti od -4 do 0°C, a najviša dnevna većinom od 8 do 14°C.

Sutra slično

Foto: DHMZ

Umjereno do pretežno oblačno, na Jadranu promjenjivo očekuje se sutra. Povremeno kiša, u unutrašnjosti i susnježica. Na moru pljuskovi i grmljavina. Obilna oborina lokalno u Dalmaciji. Moguće su nevere.

Vjetar na kopnu slab, ponegdje umjeren sjeverni. Na Jadranu uglavnom umjeren jugozapadni, na jugu osobito prijepodne još jako jugo s olujnim udarima.

Na sjevernom dijelu popodne umjeren sjeverozapadnjak, navečer podno Velebita i bura. Najniža temperatura većinom od 0 do 5, u Dalmaciji od 5 do 10°C. Najviša dnevna od 2 do 6, na moru od 10 do 13°C.

Kakvo nas vrijeme čeka?

Foto: DHMZ

Promjenjivo, na kopnu i pretežno oblačno očekuje se sljedećih dana. Povremeno će padati kiša, osobito obilna u četvrtak te ponegdje opet i u subotu kada se očekuje u unutrašnjosti mjestimice susnježice, a snijeg većinom u gorju.

Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni na kopnu, a na Jadranu umjereno i jako jugo, jugozapadni u subotu i istočni vjetar, samo na sjevernom dijelu u petak prijepodne i bura. Temperatura bez veće promjene.