Za 200 zaraženih HV podiže šatore u KB-u Dubrava, bit će spremni u subotu

Ispred KB-a Dubrava vojska gradi šatorsko naselje za oboljele od koronavirusa jer u toj bolnici ne funkcionira ispravno ventilacijski sustav te bi smještanje zaraznih pacijenata bilo opasno za sve ljude u toj bolnici. Ta zagrebačka bolnica kao respiracijski centar za najteže slučajeve koronavirusa najavljena je nakon potvrde da je ondje pozitivna jedna liječnica. Informacija je potvrđena u nedjelju, a tijekom vikenda je odande počela evakuacija pacijenata u druge bolnice ili otpuštanje onih pri kraju liječenja.

Unutar bolnice 300 kreveta

Resorni ministar dr. Vili Beroš potvrdio je u nedjelju da je utvrđen koronavirus u dvoje liječnika te poručio da je "dobra okolnost što se upravo ondje dogodila infekcija tako da je ubrzala pripreme za taj scenarij". A taj je scenarij da je KB Dubrava primarni respiracijski centar za oboljele od koronavirusa kojima će biti potrebno intenzivno liječenje te respirator. Ministar je naveo i da je izrađen plan da se bolnica isprazni te druge bolnice preuzmu hitnu Dubrave i dio njezinih pacijenata. No, na idućem sastanku, dan kasnije, u ponedjeljak, ministar je upozoren da u glavnoj zgradi te bolnice ne mogu, zbog spomenutog problema, biti smješteni oboljeli od koronavirusa. U KB-u Dubrava to je moguće u izdvojenom objektu psihijatrije te hitnoj koja je u podrumu, ali uz potrebne preinake da se ne kontaminira ostali prostor bolnice. Stoga je dotad upućen zahtjev ministra zdravstva za hitnu aktivaciju HV-a i njegove efektive u osiguranju pomoći u zbrinjavanju zaraženih. Ministar obrane Damir Krstičević na sjednici Vlade potvrdio je da će Hrvatska vojska odmah uskočiti u pomoć te na prostoru KB-a Dubrava podići šatorsko naselje. Kaže da će vojsci za podizanje tog naselja trebati dva dana. Ministar Beroš zatražio je pomoć vojske kako bi se ipak proširili kapaciteti i broj postelja. U izdvojenim dijelovima KB-a Dubrava može se pripremiti 300 postelja, no tek nakon dovršenja hitnih i nužnih građevinskih zahvata kojima se postiže izolacija i ugradnje klima-uređaja. HV, srećom, već nekoliko godina raspolaže najmodernijim i samoodrživim šatorskim naseljem, šatorima "Alaska" koje joj je prije tri godine donirao SAD. Naselje se sastoji od 11 šatora s odvojenom klimatizacijom, opskrbom zrakom, dizelskim agregatima, kuhinjom i sanitarnom infrastrukturom. U naselje, za početak, stane 200 osoba. Postrojbi HV-a je dosad za podizanje takvog naselja trebalo tri-četiri dana, a sada je očito dobila zadatak da radi u "tri smjene" i dovrši ga u samo dva dana. Međutim, radovi će ipak potrajati do subote. Ovaj kamp HV-a zamišljen je da omogućava stvaranje uvjeta dostojnih vojnika na terenu, ali i građana Republike Hrvatske u slučaju elementarne nepogode.

Riječ je o kampu ekspedicijskog tipa i sastoji se od 15 šatora, a primarno služi u inicijalnoj fazi ratnih, ali i mirnodopskih misija/operacija u ekstremnim uvjetima te osigurava smještaj, prehranu i higijenske potrebe za postrojbu veličine 300 vojnika. Za podizanje i uvođenje kampa u operativnu uporabu potrebno je minimalno osam do deset dobro uvježbanih vojnika, a za njegovo potpuno formiranje potrebna su tri dana. Kamp se sastoji od sedam smještajnih šatora sa sklopivim krevetima na kat; jedan administracijski šator (svi s klimatizacijskim sustavima i LED rasvjetom), jedan šator s kuhinjom i restoranom (kapacitet četiri obroka dnevno za 150 osoba, 48 osoba jede odjednom), kuhinja s konvekcijskom i parnom pećnicom te grill-pločom, jedan kontejner-hladnjak, deset ili više malih transportnih kontejnera s opremom, kontejneri s generatorima i drugim sustavima za opskrbu električnom energijom, jedan kontejner s perilicom i sušilicom rublja; dva šatora i dva kontejnera konfigurirani u kupaonicu s ukupno osam tuševa te dva WC-kontejnera s osam školjki i četiri pisoara.

Od nezapaljivog materijala

Objekti koji koriste vodu imaju priključene sustave za dovod čiste i odvod otpadne vode. Svi šatori su od nezapaljivih materijala. Kamp je Zapovjedništvu za potporu u vojarnu "Croatia" isporučen u svibnju 2017., a o njemu se brine skupina od 20 pripadnika Bojne za opću logističku potporu ZzP-a i četiri pripadnika gardijskih brigada HKoV-a. Na sjednici Vlade spomenuto je da će slična vojna infrastruktura, kamp, pokaže li se potreba, biti podignuta i u Rijeci, Splitu i Osijeku. Koliko je pacijenata iz Dubrave još u toj bolnici iz resornog Ministarstva nismo dobili odgovor, a neslužbeno se može čuti samo da je pronađeno optimalno rješenje da KB Dubrava bude centar za najteže slučajeve oboljelih od koronavirusa.

VIDEO Na parkiralištu KB Dubrava Hrvatska vojska montira mobilnu bolnicu za oboljele od koronavirusa