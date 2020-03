Kafići zatvoreni, ali Zagrepčani pronašli način kako popiti kavu s društvom

Iako su kafići u centru metropole zatvoreni, stolovi i stolci nekih ugostiteljskih objekata danas su još bili ispred lokala, pa je nekolicina Zagrepčana, primjerice kod Cvjetnoga trga, pronašla način da u društvu popije kavu. Kupili su ih, naime, u kiosku, pa zasjeli s prijateljima na čašicu razgovora.

Gotovo uvijek krcata Tkalčićeva izgledala je neprepoznatljivo, a sa zvučnika se glasno čulo „Somewhere over the rainbow“. Ugodnih je 20-ak stupnjeva, a na terasama nije bilo ni žive duše. Vlasnici restorana kojima je dozvoljena dostave hrane s biciklistima dostavljačima stajali su na ulici i nevoljko gledali novonastalu situaciju. Nešto dalje, u parku Zrinjevac i na Tomislavcu, atmosfera je bila opuštenija, ljudi su sjedili su na kupama, djeca trčkarala po livadi.

U trgovačkome centru u Novom Zagrebu, Avenue Mallu, vrata su i dalje otvorena. Istočni ulaz danas od popodneva nije bio u funkciji, već su se korisnici upućivali da ulaze sa sjevera i juga. Na ulazima nema kontrole, a rade drogerije, ljekarna, optike, pošta, kiosk, mjenjačnica i veliki Konzum u podrumu. Radno vrijeme je do 22 sata.

Police nisu ispražnjene, a gužva je vidljiva samo oko blagajni. Svi trgovci zaštićeni su maskama i rukavicama. Međutim, pristup višim katovima šoping centra, gdje su trgovine s odjećom, restorani i kino, zabranjen je, a pored stepenica stoji zaštitar koji napominje da su svi ti sadržaji zatvoreni. Pošta radi do 18 sati, a na pultu stoji znak da u prostoriji ne mogu biti više od dvije osobe istovremeno. Na ulazu u drogeriju, pak, stoji dezinfekcijsko sredstvo i poruka kupcima da drže minimalno dva metra razmaka te da, ako je moguće plaćaju karticama. Razmak od dva metra moli se i pri ulasku u kiosk, koji radi do 20 sati, a mjenjačnica do 18 sati.

