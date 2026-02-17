MORH najavio probijanje zvučnog zida

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo najavilo je probijanje zvučnog zida. Ministarstvo obrane najavilo je prelijetanje aviona na području 9 županija: Zagrebačke, Karlovačke, Ličko-senjske, Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske i Sisačko-moslavačke županije na visini iznad 10 000 metara.

"U okviru planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila će danas, 17. veljače 2026., od 14 do 16 sati provoditi redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati probijanje zvučnog zida. Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve svoje aktivnosti provodi na područjima propisanih zona letova u skladu s regulativom i pravilima koji uređuju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj", piše u njihovom priopćenju. Dodali su kako se tijekom provedbe planiranog leta i zbog probijanja zvučnog zida očekuje kratkotrajna pojačana buka.