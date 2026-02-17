Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 69
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRELET KROZ 9 ŽUPANIJA

MORH najavio probijanje zvučnog zida

U Velikoj Gorici održava se AIRVG2025 - Zrakoplovni dan
Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
17.02.2026.
u 10:11

. Dodali su kako se tijekom provedbe planiranog leta i zbog probijanja zvučnog zida očekuje kratkotrajna pojačana buka

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo najavilo je probijanje zvučnog zida. Ministarstvo obrane najavilo je prelijetanje aviona na području 9 županija: Zagrebačke, Karlovačke, Ličko-senjske, Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske i Sisačko-moslavačke županije na visini iznad 10 000 metara

"U okviru planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila će danas, 17. veljače 2026., od 14 do 16 sati provoditi redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati probijanje zvučnog zida. Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve svoje aktivnosti provodi na područjima propisanih zona letova u skladu s regulativom i pravilima koji uređuju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj", piše u njihovom priopćenju. Dodali su kako se tijekom provedbe planiranog leta i zbog probijanja zvučnog zida očekuje kratkotrajna pojačana buka. 

Ključne riječi
Hrvatsko ratno zrakoplovstvo zvučni zid MORH

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!