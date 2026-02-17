Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 70
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TRAJNA SKRB

VIDEO Poplave u Dalmaciji izbacile na površinu endemska bića, evo gdje su ih odlučili 'preseliti'

Foto: Facebook/Javna ustanova "More i krš"
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
17.02.2026.
u 10:33

Zajedno sa stručnjacima iz Zoološkog vrta Grada Zagreba zbirnuli su više od desetaka jedinki

Snažne podzemne vode, nakon dugog kišnog razdoblja, izbacile su velik broj čovječjih ribica na području Splitsko-dalmatinske županije. Javna ustanova More i krš objavila je kako je Čovječja ribica dinarski endem i najveći stanovnik krškog podzemlja. Živi u potpunom mraku i stabilnim mikroklimatskim uvjetima. "Kada ih bujice izbace na površinu, suočavaju se s brojnim rizicima, a najveću prijetnju predstavljaju bakterijske infekcije. Njihov organizam nije prilagođen površinskim vodama i mikroorganizmima, pa kontakt za njih može biti smrtonosan", piše u njihovoj objavi.

Zbog navedenih opasnosti, djelatnici Javne ustanove "More i krš" proteklih su dana bili na terenu. Zajedno sa stručnjacima iz Zoološkog vrta Grada Zagreba zbrinuli su više od desetak jedinki. Kako kažu, sve će životinje ostati na trajnoj skrbi u zagrebačkom Zoološkom vrtu. Tamo će im biti osigurani kontrolirani uvjeti koji oponašaju njihovo prirodno podzemno stanište kako bi se sačuvao njihov opstanak. 

"Ovaj događaj još jednom potvrđuje koliko je krški podzemni svijet osjetljiv te koliko je važna brza reakcija i suradnja stručnih službi u zaštiti ovog jedinstvenog endema. Iz Javne ustanove "More i krš" poručuju kako nastavljaju pratiti stanje na terenu i aktivno raditi na očuvanju podzemnih ekosustava", stoji u objavi.
Ključne riječi
čovječja ribica zoološki vrt bujične poplave

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!