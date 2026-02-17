VIDEO Poplave u Dalmaciji izbacile na površinu endemska bića, evo gdje su ih odlučili 'preseliti'

Snažne podzemne vode, nakon dugog kišnog razdoblja, izbacile su velik broj čovječjih ribica na području Splitsko-dalmatinske županije. Javna ustanova More i krš objavila je kako je Čovječja ribica dinarski endem i najveći stanovnik krškog podzemlja. Živi u potpunom mraku i stabilnim mikroklimatskim uvjetima. "Kada ih bujice izbace na površinu, suočavaju se s brojnim rizicima, a najveću prijetnju predstavljaju bakterijske infekcije. Njihov organizam nije prilagođen površinskim vodama i mikroorganizmima, pa kontakt za njih može biti smrtonosan", piše u njihovoj objavi.

Zbog navedenih opasnosti, djelatnici Javne ustanove "More i krš" proteklih su dana bili na terenu. Zajedno sa stručnjacima iz Zoološkog vrta Grada Zagreba zbrinuli su više od desetak jedinki. Kako kažu, sve će životinje ostati na trajnoj skrbi u zagrebačkom Zoološkom vrtu. Tamo će im biti osigurani kontrolirani uvjeti koji oponašaju njihovo prirodno podzemno stanište kako bi se sačuvao njihov opstanak.

"Ovaj događaj još jednom potvrđuje koliko je krški podzemni svijet osjetljiv te koliko je važna brza reakcija i suradnja stručnih službi u zaštiti ovog jedinstvenog endema. Iz Javne ustanove "More i krš" poručuju kako nastavljaju pratiti stanje na terenu i aktivno raditi na očuvanju podzemnih ekosustava", stoji u objavi.