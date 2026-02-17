Njihov premijer tvrdi da se ne trebaju bojati Rusa, a počeli obnavljati bunkere: 'Nakon početka rata zavladala je panika'

Mnogima u slovačkom gradu Nitri rat u susjednoj Ukrajini još uvijek se čini dalekim, ali lokalno vijeće ne riskira. Svake godine od 2022. obnavlja svojih 17 hladnoratovskih skloništa za nuklearne, kemijske i biološke napade. Ove godine planirano je ulaganje od 40.000 eura, a potrebno je puno više da se stara skloništa dovedu u upotrebljivo stanje. "Rat je u Ukrajini, ne ovdje", kaže 51-godišnji poduzetnik Mario Papek za AFP, ponavljajući umirujuće poruke premijera Roberta Fica, koji je blizak Vladimiru Putinu i protivi se slanju vojne pomoći Kijevu. Fico tvrdi da Slovaci nemaju razloga bojati se Rusije. No pet sati vožnje od ukrajinske granice, grad Nitra ipak priprema najgore. "Prije sukoba to nije bio prioritet. Nakon početka rata zavladala je panika. Ljudi su se počeli pitati što bi učinili ako rat dođe do nas", kaže glasnogovornik Tomáš Holubek. Časnik civilne zaštite Dalibor Bubinak pokazuje oronulo sklonište u podrumu doma za umirovljenike. Pljesnivi zidovi, razbijena vrata, zastarjela ventilacija, loša opskrba vodom. "Nijedan nije u tehničkom stanju prikladnom za zaštitu od opasnih tvari", priznaje.

Slovakia revamps bunkers with Ukraine war uncomfortably close.



Slovačka raspolaže s oko 1500 skloništa koja bi mogla primiti 250.000 ljudi. Mnoga potječu iz doba Čehoslovačke, zamišljena kao hermetički zatvorena protiv kemijskih i bioloških napada. Nakon pada komunizma 1989. dio je predan općinama, firmama ili privatnicima, a neka su postala barovi ili kulturni prostori, dok su druga napuštena, prenosi Kyiv Post.

Prošlog mjeseca vlada se obvezala udvostručiti kapacitet skloništa (povećati za 100 %) u okviru nove sigurnosne strategije, uz podizanje javne svijesti i pripravnosti. Ministar unutarnjih poslova Matúš Šutaj Eštok već u svibnju 2025. kritizirao je njihovo stanje i najavio reviziju. Cilj je da do 2040. barem 30 % Slovaka (oko 1,7 milijuna ljudi) ima pristup skloništu. Predložio je i pomoć Europske unije u financiranju. Zbog ograničenih državnih sredstava raste privatni sektor. Tvrtke poput NSA SR prodaju sigurnosne sobe za oko 7900 eura ili podzemna armiranobetonska skloništa za 45.000 eura. Potražnja je porasla za oko 75 % godišnje od 2022., kaže vlasnik Peter Bako. "Da je civilna zaštita na razini Švicarske ili Skandinavije, mi ne bismo imali posla", kaže.

Većina stanovnika Nitre s kojima je AFP razgovarao ne zna gdje je najbliže sklonište. "Nikad se nisam osjećao dovoljno ugroženim da tražim mjesto za skrivanje", rekao je profesor Vladimir Popelka. Slovačka troši 2 % BDP-a na obranu (u skladu s NATO-om), ali središnja banka predviđa pad ispod cilja ove godine zbog štednje i razdora u Ficovoj koaliciji oko Ukrajine.