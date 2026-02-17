Naši Portali
U ZAGREBU 22.-24. LIPNJA

Brightonski trio Yonaka pridružuje se lineupu INmusic festivala

Yonaka
INmusic festival
VL
Autor
Vecernji.hr
17.02.2026.
u 10:11

Eksplozivni rock trio Yonaka iz Brightona stiže na INmusic festival #18, donoseći na zagrebački Jarun svoje britke refrene i energiju koja se osjeti do zadnjeg reda. Spojem sirove emocije, snažnih riffova i beskompromisnog stava Yonaka su se profilirali kao jedno od najuvjerljivijih imena suvremene britanske rock scene.

Bend čine Theresa Jarvis (vokal), George Edwards (gitara) i Alex Crosby (bas), a širu su pozornost privukli debitantskim albumom “Don’t Wait ’Til Tomorrow” (2019). Riječ je o hrabrom izdanju koje je njihov težak, emotivno nabijen zvuk približilo sve brojnijoj publici. Album ih je predstavio kao bend koji se bez zadrške suočava s temama tjeskobe, ranjivosti i osobnog osnaživanja, spajajući ogoljene tekstove s produkcijom spremnom za stadione.

Uslijedila je hvaljena “Seize The Power” (2021.), koja je prikupila više od 200 milijuna streamova te dosegnula prvo mjesto globalne Shazam ljestvice, dodatno potvrdivši njihov međunarodni uzlet. Kasnija izdanja, uključujući EP “Welcome To My House” (2023.), nastavila su širiti njihov zvučni raspon, ali bez gubitka intenziteta i oštrine koji ih definiraju. Kroz turneje s velikim imenima i vlastite headline koncerte, Yonaka su se dokazali kao moćna koncertna sila – energični, žestoki i istovremeno osobni.

Yonaka se tako pridružuju već najavljenim izvođačima INmusic festivala #18 — osamnaestog izdanja koje ujedno slavi 20 godina festivala — uz Gorillaz, Jacka Whitea, Kings of Leon, IDLES, The Flaming Lips, Manic Street Preachers, Jehnny Beth, Fat Dog, Sprints, KT Tunstall, Maria Iskariot i još niz imena koja će uskoro biti objavljena.

INmusic festival #18 održat će se od 22. do 24. lipnja 2026. na jarunskim otocima u Zagrebu. 

Ključne riječi
Jarun koncerti inmusic festival

