PRATITE UŽIVO

Zastupnici stižu na sastanak parlamentarne većine, Mlinarić brani Dabru: 'Svašta se pjeva u pokladama...'

Zagreb: Dolazak članova parlamentarne većine na sastanak u Vladu
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/2
Autori: Vecernji.hr , Hina
17.02.2026.
u 09:56

Premijer Andrej Plenković je nakon sastanka Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a osudio postupak DP-ovca Josipa Dabre i izvijestio je da je razgovarao s koalicijskim partnerima da će od Dabre tražiti da se takva praksa više ne ponavlja

*Zastupnik DP-a Josip Dabro pjevao je pjesmu koja veliča ustaškog poglavnika Antu Pavelića
*Parlamentarna većina sastaje se u Banskim dvorima od 10 sati
*Plenković: Vladajuća koalicija će od Dabre tražiti da se više tako ne ponaša

9:55 - Zastupnik Stipo Mlinarić dao je izjavu za medije uoči sastanka parlamentarne većine. Govorio je o Dabri te istaknuo kako je on pjevao u vrijeme poklada. - U Hrvatskoj se već godinu dana pjeva o zabrani pjevanja. Histerična ljevica bavi se već godinu dana tko što smije pjevati u javnosti - kazao je te dodao kako se sada pokušavaju cenzurirati i poklade. 

- Svakakvi likovi se spaljuju u pokladama, svašta se pjeva u pokladama. Od toga raditi vijesti... - naveo je te dodao kako je riječ o dijelu godine u kojem se šali. - Dabro je otpjevao pjesmu pored svog sela s 20-ak ljudi u pokladno vrijeme. Ne vidimo u čemu je problem - ističe Mlinarić.

9:30 - Premijer Andrej Plenković je u ponedjeljak nakon sastanka Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a osudio postupak DP-ovca Josipa Dabre i izvijestio je da je razgovarao s koalicijskim partnerima da će od Dabre tražiti da se takva praksa više ne ponavlja, te vjeruje da to neće ugroziti stabilnost koalicije.

"Osvrnuli smo se i na situaciju sa zastupnikom Josipom Dabro i pjevanja potpuno neprimjerene pjesme. Osuđujemo takvo Dabrino ponašanje koje nema mjesta za nekog tko obnaša tako važnu javnu dužnost. O tome sam danas razgovarao i s predsjednikom DP-a Ivanom Penavom i predsjednikom HSLS-a Darijom Hrebakom. Imat ćemo sastanak koalicije i zatražiti od zastupnika Dabre da se takva praksa ne događa, a pretpostavljam da će se i iz DP-a očitovati o tome",  izjavio je novinarima Plenković. Takva stvar, ističe, "ne bi trebala niti će ugroziti stabilnost koalicije, to je smiješno".

"Razumijemo reakciju HSLS-a s obzirom na vrijednosni sustav liberalnih stranaka, ali ništa manje nismo ni mi nezadovoljni s takvom situacijom nego što su i oni i vjerujemo da ćemo kroz dijalog naći rješenja koja će omogućiti nesmetano funkcioniranje i parlamentarne većine i Vlade jer želimo društvo temeljeno na tolerantnom i uključivom načelu”, naglasio je Plenković.

"Koalicija će funkcionirati dalje i uvjeren sam da će Alen Ružić dobiti potporu u petak u Saboru”, odgovorio je Plenković na pitanje ima li vladajuća većina dovoljno ruku s obzirom na 'prijetnje' HSLS-a. Kazao je da je Hrebak na službenom putu zbog čega u utorak neće biti na sastanku vladajuće koalicije, ali mu je, napominje, dovoljan indikator to što je HSLS-ovac Darko Klasić na Odborima danas podržao Ružića za novog ministra.

9:25 - Zastupnik Josip Dabro (DP) pjevao je pjesmu o atentatu u beogradskoj skupštini, pri čemu je dodao stihove: "U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", misleći na poglavnika NDH Antu Pavelića, koji je ondje pokopan. Na snimci se čuje kako govori i "za Milorada", što je, pretpostavlja se, opaska vezana uz predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca. Situacija je izazvala niz reakcija, a Večernji list neslužbeno je doznao kako će snimku analizirati i DORH, zbog utvrđivanja eventualnog kaznenog djela širenja mržnje. Danas u 10 sati parlamentarna većina sastaje u Banskim dvorima. 
Josip Dabro parlamentarna većina Andrej Plenković

EJ
ejStef
09:58 17.02.2026.

To vam je otprilike ovako: oporba i mediji nemaju snage niti znanja staviti prave probleme u fokus, pa se onda gleda tko što pjeva, jer to donosi klikove i popularnost. To je ta veza medija i politike... A glavni problemi su strateški, da li će se Hrvatska uspjeti pozicionirati u regiji i da li će uspjeti obraniti svoje interese. Imate problem s Mađarima, s BiH i Srbijom, čak i Slovenijom, imate problem s energetskom strategijom, infrastrukturnim projektima, a sve to prijeti da će se Hrvatska zaobići u bilo kakvim planovima EU-a u budućnosti... U susjedstvu se grade modularne nuklearke, vlakovi koji idu preko 200 km/h... A kod nas glomazne, neefikasne i skupe javne strukture vuku gospodarstvo prema dolje, nemate investicija u proizvodnju, ono malo što se trebalo raditi kod Gline, intenzivno se opstruira. Oporba i neki mediji djeluju kao da se drže točaka Sanu memoranduma, od riječi do riječi. A te oporbe i medija nema nigdje kada treba osuditi četničke govore, nema ih nigdje kada se slave tvorci memoranduma Sanu, nema ih nigdje kada treba zaštiti hrvatsku manjinu u susjedstvu... U takvom okruženju, takvoj atmosferi, još se i dobro držimo.

HA
Harrawath
10:36 17.02.2026.

Nakon prvog Dabrinog skandala sam mislio da je to slucajnost a nakon ovog mislim da je Dabro koristan idiot neke inozemne tajne sluzbe. Neko kroz stalne provocirane ustaske ispade misli nastetiti Hrvatskoj. A ljevica profitira od toga. Ja osobno ne zelim da ljevica vlada Hrvatskom.

MA
Machak
10:12 17.02.2026.

Dakle zaprijetio mu je kažiprstom i rekao " no no....."

