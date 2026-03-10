X u godinu dana suspendirao 800 milijuna računa zbog manipulacija

Društvena mreža X objavila je da je u posljednjih godinu dana suspendirala čak 800 milijuna korisničkih računa zbog pokušaja manipulacije platformom i širenja neželjenog sadržaja. Predstavnici tvrtke rekli su zastupnicima u britanskom parlamentu da se platforma svakodnevno suočava s pokušajima država da utječu na javnu raspravu putem koordiniranih mreža lažnih profila. Kao najaktivnijeg aktera naveli su Rusiju, a slijede Iran i Kina, prenosi Guardian. Prema podacima X-a, tijekom 2024. godine uklonjeno je 800 milijuna računa koji su kršili pravila o manipulaciji platformom i spamu. Tvrtka, međutim, nije precizirala koliko se tih suspenzija odnosilo na izravno strano upletanje. Platforma ima oko 300 milijuna aktivnih korisnika mjesečno diljem svijeta.

Wifredo Fernández, direktor za odnose s vladama u matičnoj tvrtki X Corp., izjavio je kako se „svakoga dana pokušavaju stvarati neautentične mreže računa“. Govoreći putem videoveze pred parlamentarnim Odborom za vanjske poslove, istaknuo je da pokušaji manipulacije i poplave spam-sadržaja nisu prestali, pa je u drugoj polovini prošle godine ugašeno još „nekoliko stotina milijuna računa“. Dodao je i da je „prilično uvjeren“ kako su preostali računi na platformi autentični. X manipulativnim smatra profile koji provode „masovne, agresivne ili ometajuće aktivnosti koje dovode druge u zabludu ili narušavaju njihovo iskustvo na platformi“. Spam se, pak, definira kao „neželjeno i ponavljajuće djelovanje“ koje utječe na druge korisnike, često u obliku niza nekvalitetnih objava.

Fernández je također rekao da je Rusija pokušavala potkopati predsjedničke izbore u SAD-u 2024. godine i poticati podjele u društvu, pri čemu je velik broj računa pokušavao „preplaviti prostor“ određenom vrstom narativa. Platforma X našla se na meti kritika zbog načina moderiranja sadržaja otkako ju je 2022. kupio milijarder Elon Musk, kada se još zvala Twitter. U Velikoj Britaniji, primjerice, optuživana je da je pridonijela širenju zapaljivih špekulacija nakon napada nožem u Southportu, u kojem je Axel Rudakubana ubio troje djece. Lažni i spam računi dugo su jedan od Muskove glavne brige. Upravo je sumnja u autentičnost velikog broja profila bila među razlozima zbog kojih je pokušao odustati od preuzimanja Twittera 2022. godine. Ipak, na kraju je pristao zaključiti posao, nakon upozorenja stručnjaka da bi odustajanje moglo imati ozbiljne pravne posljedice.