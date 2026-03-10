Donaldu Trumpu stigla direktna prijetnja: 'Čuvaj se da ne budeš eliminiran!'

Nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da ne vjeruje da novi vrhovni vođa Irana može živjeti u miru, iz te mu je zemlje stiglo upozorenje da bude oprezan kako ne bi bio eliminiran. Naime, šef sigurnosti režima Ali Larijani istaknuo je da se Iran ne boji Trumpovih praznih prijetnji te dodao: "Čak ni oni veći od tebe nisu mogli eliminirati iranski narod. Čuvaj se da ne budeš eliminiran!“

Trump je, nakon imenovanja Mojtabe Khameneija, rekao da novi vrhovni vođa neće moći živjeti u miru te istaknuo kako nije sretan s njegovim izborom. Uz to, upozorio je Iran da će on imati posljednju riječ o njihovu vođi. "Ako ne dobije odobrenje od nas, neće dugo trajati", istaknuo je pa dodao da imenovanje Mojtabe "vodi samo prema istome“. Daily Mail prenosi da je Trump upozorio na novi val smrtonosnih udara na režim nakon što je Teheran izjavio da neće isporučiti "ni litru nafte“ s Bliskog istoka ako se napadi nastave.

Mojtaba Khamenei (56), sin pokojnog ajatolaha Alija Khameneija, u nedjelju je potvrđen za novog vođu zemlje. U ponedjeljak je Trump rekao da su Sjedinjene Američke Države nanijele ozbiljnu štetu iranskoj vojsci te je predvidio da će sukob završiti znatno prije početnog vremenskog okvira od četiri tjedna koji je ranije naveo. Pritom, nije jasno definirao što bi pobjeda značila.