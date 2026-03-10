Naši Portali
'USPAVANE ĆELIJE'

Iran budi svoje 'agente spavače'? Pojavile se nove sumnje, SAD presreo šifrirane poruke

People gather in support of Iran's new supreme leader Mojtaba Khamenei, in Tehran
Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
1/6
Autor
Dora Taslak
10.03.2026.
u 11:08

"Agenti spavači" su špijuni ili teroristi koji se skrivaju u drugim zemljama te često žive tiho i neupadljivo, sve dok ne budu pozvani na misiju

Sjedinjene Američke Države presrele su šifrirane komunikacije za koje se vjeruje da potječu iz Irana, a koje bi mogle poslužiti kao okidač za "agente spavače" izvan zemlje porijekla, prema upozorenju savezne vlade poslanom agencijama za provedbu zakona. Upozorenje, koje je pregledao ABC News, poziva se na preliminarnu analizu signala prijenosa vjerojatno iranskog podrijetla koji je prenesen kroz više zemalja ubrzo nakon smrti ajatolaha Alija Khameneija, koji je poginuo je u američko-izraelskom napadu 28. veljače.

Kako navodi ABC News, presretnuti prijenos bio je kodiran i činilo se da je namijenjen "tajnim primateljima" koji posjeduju ključ za dešifriranje. S obzirom na to, mogao bi uključivati poruku namijenjenu davanju uputa "prikrivenim operativcima ili uspavanim agentima" bez uporabe interneta ili mobilnih mreža. "Iako se točan sadržaj tih prijenosa trenutno ne može utvrditi, iznenadna pojava nove stanice s međunarodnim karakteristikama retransmisije zahtijeva pojačanu svjesnost o situaciji“, stoji u upozorenju.

Iako upozorenje navodi da "nema operativne prijetnje vezane uz određenu lokaciju“, ono upućuje agencijama za provedbu zakona da pojačaju praćenje sumnjive radiofrekvencijske aktivnosti. Ako se sadržaj upozorenja pokaže točnim, to bi potvrdilo strahove da bi "uspavane ćelije" raspoređene po Zapadu mogle biti korištene za odmazdu.

"Agenti spavači" su špijuni ili teroristi koji se skrivaju u drugim zemljama te često žive tiho i neupadljivo, sve dok ne budu pozvani na misiju, navodi Independent. Sjedinjene Američke Države pojačale su praćenje iranskih "uspavanih ćelija" još prošlog lipnja. Nova upozorenja stigla su nakon što su SAD i Izrael započeli vojne zračne napade na Iran. Deseci iranskih dužnosnika, uključujući vrhovnog vođu ajatolaha Alija Khameneija, poginuli su u početnim napadima. Iranski dužnosnici objavili su u nedjelju da će njegov sin Mojtaba Khamenei biti njegov nasljednik. Sukob se proširio diljem Bliskog istoka, s iranskim odmazdama protiv Izraela, američkih vojnih baza i saveznika u regiji.
FOTO 100 fotografija ratnog užasa na Bliskom istoku
People gather in support of Iran's new supreme leader Mojtaba Khamenei, in Tehran
1/100
Ključne riječi
SAD Iran napad na Iran rat na Bliskom istoku

Komentara 1

Pogledaj Sve
HA
Hary3
11:15 10.03.2026.

Lako za Amere.Ja sam trenutno više zabrinut sa možebitnim spavačima u Hrvatskoj.

