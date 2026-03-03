Musk je prije američkog napada na Iran predvidio izbijanje Trećeg svjetskog rata

Napetosti na Bliskom istoku i dalje rastu, a uznemirujuća karta precizno pokazuje koje se države nalaze unutar dometa iranskih projektila. Nakon što je američki predsjednik Donald Trump u subotu objavio da američka vojska surađuje s Izraelom u pokušaju rušenja aktualnog režima u Iranu, milijuni ljudi strahuju od mogućih globalnih posljedica, prenosi Mirror .

Iako je sukob zasad ograničen na regiju Bliskog istoka, mnogi izražavaju zabrinutost zbog mogućnosti izbijanja Trećeg svjetskog rata. Upravo je takav scenarij još ranije najavljivao Elon Musk, i to prije nego što je predsjednik pokrenuo operaciju nazvanu “Epic Fury”.

Musk, koji je ranije bio na čelu Odjela za učinkovitost vlade (DOGE), godinama tvrdi da je globalni sukob gotovo neizbježan. U ponovno podijeljenoj snimci iz starijeg intervjua objašnjava kako zamišlja budućnost ratovanja. To dolazi u trenutku kada iz Irana pristižu novi detalji o poginulima i razaranjima tijekom napada.

U isječku koji je prenijela platforma Mind Reflex, Musk kaže: „Znate, u nekom trenutku dogodit će se Treći svjetski rat, a nakon njega – tko zna što će ostati? Na neki način utrkujemo se između toga hoćemo li postati multiplanetarna vrsta ili će nas preduhitriti WW3. Ako Treći svjetski rat dođe prvi, možda nikada nećemo stići na drugi planet.“

Njegove riječi potaknule su burne rasprave. I prije najnovijih događaja mnogi su priznavali da ih ozbiljno zabrinjava mogućnost novog globalnog sukoba. „Više planeta zvuči bolje. Ostavimo ratove iza sebe“, napisao je jedan komentator. Drugi je dodao: „WW3 će biti posljednji rat ikad.“ Treći je ustvrdio: „Neće biti Trećeg svjetskog rata, bit će to kraj čovječanstva“, dok je četvrti zaključio: „Nakon WW3 neće ostati ništa.“

Zasad nema naznaka da se sukob širi izvan regije, no informacije koje dolaze iz Irana izazivaju zabrinutost. U posljednjim satima pojavila se karta s prikazom svih vojnih operacija koje su do ponedjeljka ujutro provele SAD, Izrael i Iran. Crvene oznake prikazuju pogotke i žrtve na iranskom teritoriju nakon napada američkih i izraelskih snaga, dok žute označavaju iranske napade i njihove posljedice. Među pogođenim područjima navode se Izrael, Jordan, Irak, Kuvajt, Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein.

U međuvremenu, nakon navodnih trzavica između Trumpa i Muska po njegovu odlasku s čela DOGE-a, i dalje se postavlja pitanje kakav je njihov današnji odnos. U lipnju 2025. Trump je, prema pisanju medija, izjavio da je njihov odnos „završen“. Ipak, nekoliko mjeseci poslije fotografirani su kako se ponovno sastaju i rukuju, nakon razdoblja zahlađenja odnosa.

Još u rujnu prošle godine Trump i multimilijarder Musk viđeni su u znatno boljim odnosima. Tada je Trump navodno priznao da mu je „nedostajao“ nepredvidivi šef SpaceX. Prije predsjedničkih izbora 2016. Musk je u intervjuu za CNBC podržao gospodarske i okolišne politike demokratske kandidatkinje Hillary Clinton, istaknuvši da Trump ne djeluje kao osoba čiji karakter „odražava ono najbolje u Sjedinjenim Državama“. Godine 2019. javno je podržao i kampanju demokratskog kandidata Andrew Yang.

Unatoč tome, Trump je kasnije hvalio Muska, nazvavši ga „jednim od naših velikih genija“. Na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu 2020. izjavio je da treba „štititi Thomasa Edisona i sve ljude koji su osmislili žarulju, kotač i slične izume“, dodajući kako je Musk „jedan od vrlo pametnih ljudi koje trebamo cijeniti“.

Iz tog se razdoblja razvilo blisko partnerstvo koje je dovelo do pokretanja Muskove inicijative „DOGE“, za koju se tvrdilo da je donijela uštede od 205 milijardi dolara. Ipak, pojedini izvori iz američke vlade navode da je projekt zapravo proizveo trošak od 21,7 milijardi dolara. Za najnovije vijesti pratite naše objave i prilagodite postavke pretraživanja kako bi vam se naši naslovi prikazivali među prioritetnim izvorima.