Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 150
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Rat se dramatično širi Bliskim istokom, Izraelci udaraju po Libanonu, Trump prijeti: 'Spremni smo za VELIKU POBJEDU'
Trump šokirao svijet svojim ratnim planom: Otkrio da ga je jedan detalj kod Iranaca iznenadio
Dio Hrvata izvukli busom iz Izraela preko Egipta
FOTO Pakao na ulicama: Grad u plamenu, stotine mrtvih, deseci tisuća spašavaju preživjele
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
JEZIVO UPOZORENJE

Musk je prije američkog napada na Iran predvidio izbijanje Trećeg svjetskog rata

Elon Musk is seen at a conference in France
Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS
1/3
Autor
Vedran Balen
03.03.2026.
u 14:39

Milijarder godinama tvrdi da je globalni sukob gotovo neizbježan. U ponovno podijeljenoj snimci iz starijeg intervjua objašnjava kako zamišlja budućnost ratovanja

Napetosti na Bliskom istoku i dalje rastu, a uznemirujuća karta precizno pokazuje koje se države nalaze unutar dometa iranskih projektila. Nakon što je američki predsjednik Donald Trump u subotu objavio da američka vojska surađuje s Izraelom u pokušaju rušenja aktualnog režima u Iranu, milijuni ljudi strahuju od mogućih globalnih posljedica, prenosi Mirror.

Iako je sukob zasad ograničen na regiju Bliskog istoka, mnogi izražavaju zabrinutost zbog mogućnosti izbijanja Trećeg svjetskog rata. Upravo je takav scenarij još ranije najavljivao Elon Musk, i to prije nego što je predsjednik pokrenuo operaciju nazvanu “Epic Fury”.

Musk, koji je ranije bio na čelu Odjela za učinkovitost vlade (DOGE), godinama tvrdi da je globalni sukob gotovo neizbježan. U ponovno podijeljenoj snimci iz starijeg intervjua objašnjava kako zamišlja budućnost ratovanja. To dolazi u trenutku kada iz Irana pristižu novi detalji o poginulima i razaranjima tijekom napada.

U isječku koji je prenijela platforma Mind Reflex, Musk kaže: „Znate, u nekom trenutku dogodit će se Treći svjetski rat, a nakon njega – tko zna što će ostati? Na neki način utrkujemo se između toga hoćemo li postati multiplanetarna vrsta ili će nas preduhitriti WW3. Ako Treći svjetski rat dođe prvi, možda nikada nećemo stići na drugi planet.“

Njegove riječi potaknule su burne rasprave. I prije najnovijih događaja mnogi su priznavali da ih ozbiljno zabrinjava mogućnost novog globalnog sukoba. „Više planeta zvuči bolje. Ostavimo ratove iza sebe“, napisao je jedan komentator. Drugi je dodao: „WW3 će biti posljednji rat ikad.“ Treći je ustvrdio: „Neće biti Trećeg svjetskog rata, bit će to kraj čovječanstva“, dok je četvrti zaključio: „Nakon WW3 neće ostati ništa.“

Zasad nema naznaka da se sukob širi izvan regije, no informacije koje dolaze iz Irana izazivaju zabrinutost. U posljednjim satima pojavila se karta s prikazom svih vojnih operacija koje su do ponedjeljka ujutro provele SAD, Izrael i Iran. Crvene oznake prikazuju pogotke i žrtve na iranskom teritoriju nakon napada američkih i izraelskih snaga, dok žute označavaju iranske napade i njihove posljedice. Među pogođenim područjima navode se Izrael, Jordan, Irak, Kuvajt, Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein.

U međuvremenu, nakon navodnih trzavica između Trumpa i Muska po njegovu odlasku s čela DOGE-a, i dalje se postavlja pitanje kakav je njihov današnji odnos. U lipnju 2025. Trump je, prema pisanju medija, izjavio da je njihov odnos „završen“. Ipak, nekoliko mjeseci poslije fotografirani su kako se ponovno sastaju i rukuju, nakon razdoblja zahlađenja odnosa.

Još u rujnu prošle godine Trump i multimilijarder Musk viđeni su u znatno boljim odnosima. Tada je Trump navodno priznao da mu je „nedostajao“ nepredvidivi šef SpaceX. Prije predsjedničkih izbora 2016. Musk je u intervjuu za CNBC podržao gospodarske i okolišne politike demokratske kandidatkinje Hillary Clinton, istaknuvši da Trump ne djeluje kao osoba čiji karakter „odražava ono najbolje u Sjedinjenim Državama“. Godine 2019. javno je podržao i kampanju demokratskog kandidata Andrew Yang.

Unatoč tome, Trump je kasnije hvalio Muska, nazvavši ga „jednim od naših velikih genija“. Na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu 2020. izjavio je da treba „štititi Thomasa Edisona i sve ljude koji su osmislili žarulju, kotač i slične izume“, dodajući kako je Musk „jedan od vrlo pametnih ljudi koje trebamo cijeniti“.

Iz tog se razdoblja razvilo blisko partnerstvo koje je dovelo do pokretanja Muskove inicijative „DOGE“, za koju se tvrdilo da je donijela uštede od 205 milijardi dolara. Ipak, pojedini izvori iz američke vlade navode da je projekt zapravo proizveo trošak od 21,7 milijardi dolara. Za najnovije vijesti pratite naše objave i prilagodite postavke pretraživanja kako bi vam se naši naslovi prikazivali među prioritetnim izvorima.

Slavni Hrvat nakon teške bolesti napravio je veliki zaokret: Evo gdje danas živi i čime se bavi
Ključne riječi
Iran treći svjetski rat Elon Musk

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!