Iranu se sprema jugoslavenski scenarij? Vanjskopolitički analitičar otkrio što bi mogao biti pravi cilj rata

Rat na Bliskom istoku traje već 11 dana, a sukob između Izraela, SAD-a i Irana, sve više poprima obrazac svakodnevnih uzvratnih napada. Izrael i SAD zračnim udarima gađaju ciljeve u Iranu, dok Teheran odgovara raketama i dronovima prema Izraelu i američkim bazama u arapskim državama. U međuvremenu, američki predsjednik Donald Trump šalje prilično neujednačene poruke o ratu. Jučer je tvrdio kako bi sukob mogao završiti relativno brzo i sugerirao da je kraj rata blizu, dok danas stižu znatno oštrije poruke i nove prijetnje prema Iranu, što dodatno stvara dojam nejasne američke strategije.

Vanjskopolitički analitičar Božo Kovačević za 24sata kaže kako takve kontradiktorne izjave pokazuju da Trump zapravo nema jasno definiran plan. „To pokazuje da predsjednik Trump nema jasnu strategiju. Takve izjave upućuju i na određeno razočaranje jer nisu ostvarena očekivanja, prije svega promjena režima u Iranu“, rekao je Kovačević. Kako objašnjava, promjena vlasti u Iranu očekivala se u nekoliko navrata, nakon ranijih sukoba, unutarnjih nemira pa čak i nakon ubojstva vrhovnog vođe ajatolaha, no to se nije dogodilo. Zbog toga se Trump, smatra analitičar, sada nalazi u nezgodnoj situaciji.

„Poznavajući njegovo dosadašnje ponašanje, kada mu okolnosti to dopuste on će proglasiti pobjedu, bez obzira na to hoće li Islamska Republika opstati ili će doći nova vlast“, ističe Kovačević. Dodaje kako je krajnji cilj Izraela i SAD-a promjena režima u Iranu, no nije jasno kada bi se to moglo dogoditi. Kao racionalniji cilj navodi uklanjanje sigurnosne prijetnje za Izrael, ali upozorava da bi opstanak sadašnjeg režima značio i opstanak te prijetnje.

Kovačević je za 24sata spomenuo i mogućnost tzv. „jugoslavenskog scenarija“ za Iran. „Alternativni cilj mogao bi biti raspad Irana na više teritorija. Postoje naznake da je Amerika pokušala potaknuti Kurde na pobunu, što bi moglo voditi prema balkanizaciji zemlje“, rekao je. Analitičar također tvrdi da izraelski premijer Benjamin Netanyahu ima vrlo jasan cilj, promjenu režima u Iranu te da ga Trump u tome prati. „Trump je praktički stavio američki vojni potencijal na raspolaganje Netanyahuu i dopustio mu da odredi trenutak početka rata. Netanyahu ima jasnu strategiju, dok Trump, čini se, ima samo bezuvjetnu podršku Izraelu“, smatra Kovačević.

Podsjeća i da korijeni današnjeg sukoba sežu još u 2018. godinu, kada su SAD istupile iz nuklearnog sporazuma s Iranom i ponovno uvele sankcije. U širem geopolitičkom kontekstu, Kovačević smatra da bi se iza svega mogla skrivati i borba za kontrolu nad energetskim resursima, što ima velike posljedice za Kinu.

„Kina je snažno ovisna o uvozu energenata i sada je prisiljena suziti krug dobavljača. Njena energetska budućnost je trenutačno u pitanju“, kaže. Ipak, ne očekuje izravno kinesko uključivanje u rat. Peking zasad, smatra, izbjegava otvorenu konfrontaciju sa SAD-om, ali istovremeno koristi situaciju kako bi diplomatski ukazivao na kršenje međunarodnog prava. „Kina trenutno skuplja diplomatske bodove i tiho se priprema za mogući konačni obračun sa SAD-om“, zaključio je Kovačević.