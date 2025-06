Vukovarski HDZ zatvara vrata DP-u i novim izborima?

Nakon što se održao drugi krug lokalnih izbora, na kojima je Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti) izabran za gradonačelnika Vukovara, sve oči usmjerene su u Gradsko vijeće. Glavno je pitanje kako će biti složena većina koja će upravljati gradom. Vukovarsko vijeće broji ukupno 19 članova pri čemu Hrvatski suverenisti imaju 6 vijećnika, DP 4, HDZ 3, SDSS i DSS po 2 te SDP i HNS po jedan. Pavliček je još u noći kada je pobijedio u utrci za gradonačelnika rekao da poziva HDZ i HNS na suradnju kako bi skupili 10 ruku i mogli imati većinu.

Kako neslužbeno doznajemo, održan je prvi krug razgovora Hrvatskih suverenista i predstavnika HDZ-a oko slaganja većine. Na tom sastanku, prema izvorima iz redova vukovarskog HDZ-a, bili su Marijan Pavliček kao gradonačelnik, Ivan Bosančić koji je novi župan i predsjednik županijskog HDZ-a te predsjednik vukovarskog HDZ-a Nikola Mažar.

– HDZ je u Vukovaru predugo bio u oporbi te želimo da u skladu s ostvarenim rezultatima postanemo dio vlasti radi boljitka Vukovara. Mislimo kako je jako dobro imati vertikalu od grada, preko županije do Vlade. Nitko nema pravo, niti mi to želimo, da od Vukovara pravimo "grad slučaj" i stvaramo bilo kakve probleme. Normalno je poslije izbora dati priliku ljudima koji su legitimno izabrani da rade – kažu nam iz vukovarskog HDZ-a.

Kako doznajemo, novom gradonačelniku Vukovara na prvim je razgovorima predložena i mogućnost da u koaliciju s Hrvatskim suverenistima ide i DP što je Pavliček odbio. Taj prijedlog je na zahtjev predsjednika DP-a Ivana Penave iznio HDZ. Pavličekovo odbijanje je i očekivano s obzirom na to da je tijekom kampanje on u više navrata ponovio kako u budućnosti neće biti nikakve suradnje s DP-om te da s ljudima koji vode tu stranku više neće ni kavu popiti. Kao razlog za to isticao je prljavu kampanju koju je DP vodio na ovim izborima.

Iz HDZ-a doznajemo i kako njihovo članstvo više nije za bilo kakvu dalju suradnju s DP-om kao ni za neke nove izbore za Gradsko vijeće do kojih bi moglo doći ne bude li postignut dogovor. Doznajemo kako bi ovih dana trebao biti održan i sastanak vukovarskog HDZ-a nakon kojega bi se trebao zauzeti konačan stav o nekoj novoj mogućoj koaliciji u Gradu Vukovaru. Ako se to ostvari do 18. lipnja, za kada je najavljena sjednica konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Vukovara, možda i mogao biti postignut dogovor o većini u Gradskom vijeću i koaliciji koja će voditi Vukovar.