Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 144
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
ŠIRIO GOVOR MRŽNJE

Vukovarac kazneno prijavljen zbog objava na Facebooku: Nicoliera nazivao 'plaćenikom', Hrvate 'ustašama'

Službeni policijski automobil
Dusko Jaramaz/PIXSELL
Autor
Branimir Bradarić
10.11.2025.
u 16:04

"Pretragom doma i drugih prostorija 50-godišnjaka, policijski službenici pronašli su i oduzeli oružje. Također je utvrđeno kako je u dva navrata javnim objavama na društvenoj mreži vrijeđao i omalovažavao policijske službenike Republike Hrvatske", stoji u priopćenju PU

Prema neslužbenim informacijama PU vukovarsko – srijemska podigla je kaznenu prijavu protiv P.O. iz Vukovara zbog širenja netrpeljivosti prema pripadnicima hrvatskog naroda na društvenim mrežama. Prijava je podignuta po službenoj dužnosti. Kako doznajemo P.O. Jean–Michel Nicoliera nakon otkrića grobnice naziva "plaćeničkim govnom", Hrvate naziva "ustašama" te piše da je "uvijek za balvane spreman". Na objavu predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave o uklanjanju spornih spomenika reagirao je s montažom Penave s uzdignuta tri prsta i pjesmom srpskog pjevača Baje Malog Knindže "Čuvaj mi se sine". Pregledali smo i sporni profil gdje nismo naišli objave vezane za Nicoliera, ali jesmo neke od objava gdje Hrvate naziva "ustašama".

"Čini mi se da je ustašama teško pala "istina" o revizioniranom broju srpskih žrtava u "kombinatu" Jasenovac pa bi hteli malo da poprave taj broj. Bilo kako bilo, ja sam uvek bio i uvek ću biti za balvane spreman", "Naš brat, Danijel Hadži – Simić, kojem su određene strukture pavelićoida zabranili ulazak u Hrvatsku pre dve godine jer se, eto, bavi novinarstvom što je izgleda po zakonu NDH 2.0. zabranjeno. Pozdravljam sve pripadnike hrvatskih službi protiv kojih se "ne sme", a posebno onih 12. izuzetno rogatih s Borovske ceste…",  neki su od objava na koje smo naišli. 

Oglasili su se i iz PU vukovarsko–srijemske te navode kako su dovršili kriminalističko istraživanje nad 50-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela protiv javnog reda: Javno poticanje na nasilje i mržnju i Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

– 50-godišnjak je putem računalnog sustava i društvene mreže, od početka rujna do 5. studenog u više navrata javno objavio tekstove (na ćiriličnom pismu) kojima je poticao na nasilje i mržnju usmjerenu prema skupini ljudi zbog njihove rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti. Pretragom doma i drugih prostorija 50-godišnjaka, policijski službenici pronašli su i oduzeli oružje čije posjedovanje je građanima zabranjeno Zakonom o nabavi i posjedovanju oružja građana. Također je utvrđeno kako je u dva navrata, u rujnu i listopadu 2025. godine, javnim objavama na društvenoj mreži vrijeđao i omalovažavao policijske službenike Republike Hrvatske – stoji u priopćenju PU. Dodaju i kako mu uručen i obavezni prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o osobnoj iskaznici. Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, protiv 50-godišnjaka je podnesena kaznena prijava te je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske.

FOTO Posljednji ispraćaj Zorislava Gašpara: Imao je 20 godina kad su ga četnici odveli na Ovčaru
Službeni policijski automobil
1/33
Ključne riječi
širenje mržnje govor mržnje društvene mreže PU vukovarsko-srijemska

Komentara 2

Pogledaj Sve
MA
MarasG
16:32 10.11.2025.

Ime i prezime tog lika?Zasto se njihova imena prikrivaju u medijima?

Avatar patkovic
patkovic
16:29 10.11.2025.

E kad mogu Englezi možemo i mi

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja