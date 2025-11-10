Vukovarac kazneno prijavljen zbog objava na Facebooku: Nicoliera nazivao 'plaćenikom', Hrvate 'ustašama'

Prema neslužbenim informacijama PU vukovarsko – srijemska podigla je kaznenu prijavu protiv P.O. iz Vukovara zbog širenja netrpeljivosti prema pripadnicima hrvatskog naroda na društvenim mrežama. Prijava je podignuta po službenoj dužnosti. Kako doznajemo P.O. Jean–Michel Nicoliera nakon otkrića grobnice naziva "plaćeničkim govnom", Hrvate naziva "ustašama" te piše da je "uvijek za balvane spreman". Na objavu predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave o uklanjanju spornih spomenika reagirao je s montažom Penave s uzdignuta tri prsta i pjesmom srpskog pjevača Baje Malog Knindže "Čuvaj mi se sine". Pregledali smo i sporni profil gdje nismo naišli objave vezane za Nicoliera, ali jesmo neke od objava gdje Hrvate naziva "ustašama".

"Čini mi se da je ustašama teško pala "istina" o revizioniranom broju srpskih žrtava u "kombinatu" Jasenovac pa bi hteli malo da poprave taj broj. Bilo kako bilo, ja sam uvek bio i uvek ću biti za balvane spreman", "Naš brat, Danijel Hadži – Simić, kojem su određene strukture pavelićoida zabranili ulazak u Hrvatsku pre dve godine jer se, eto, bavi novinarstvom što je izgleda po zakonu NDH 2.0. zabranjeno. Pozdravljam sve pripadnike hrvatskih službi protiv kojih se "ne sme", a posebno onih 12. izuzetno rogatih s Borovske ceste…", neki su od objava na koje smo naišli.

Oglasili su se i iz PU vukovarsko–srijemske te navode kako su dovršili kriminalističko istraživanje nad 50-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela protiv javnog reda: Javno poticanje na nasilje i mržnju i Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

– 50-godišnjak je putem računalnog sustava i društvene mreže, od početka rujna do 5. studenog u više navrata javno objavio tekstove (na ćiriličnom pismu) kojima je poticao na nasilje i mržnju usmjerenu prema skupini ljudi zbog njihove rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti. Pretragom doma i drugih prostorija 50-godišnjaka, policijski službenici pronašli su i oduzeli oružje čije posjedovanje je građanima zabranjeno Zakonom o nabavi i posjedovanju oružja građana. Također je utvrđeno kako je u dva navrata, u rujnu i listopadu 2025. godine, javnim objavama na društvenoj mreži vrijeđao i omalovažavao policijske službenike Republike Hrvatske – stoji u priopćenju PU. Dodaju i kako mu uručen i obavezni prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o osobnoj iskaznici. Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, protiv 50-godišnjaka je podnesena kaznena prijava te je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske.