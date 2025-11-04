Pavliček: Ime Vukovara ne smije se koristiti kao povod za prijetnje, uvrede ili bilo kakav oblik nasilja

Kako su prenijeli očevici sramotnog prekida nastupa Dana srpske kulture u Splitu, do kojeg je došlo radi više desetaka muškaraca odjevenih u crno, jedan od razloga je bio i Vukovar. Naime, navodno je uz uzvike „za dom spremni“ i „Hrvatska, Hrvatska“ rečeno i kako je ovo mjesec Vukovara vjerojatno aludirajući kako se takve manifestacije ne mogu održavati tijekom mjeseca studenog. Ovo je do sada najžešći incident tim povodom ali nije i jedino zabranjivanje nečijih nastupa. Tako smo prije nekoliko godina imali i u Vinkovcima otkazivanje koncerta Rade Šerbedžije koji se trebao održati u vrijeme oko dana kada se obilježava Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine.

Tim povodom danas se oglasio i gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček koji je na svom Facebook profilu poručio kako žrtva Vukovara mora biti iznad svega navodeći kako radi ratnih stradanja mjesec studeni za Vukovarce nosi posebnu simboliku ističući kako je to mjesec tuge, sjećanja i ponosa na sve hrvatske branitelje i civile koji su stradali u velikosrpskoj agresiji.

- Na svakom organizatoru je da procijeni je li primjereno u tom mjesecu održavati određene manifestacije, a svaki organizator mora biti svjestan simbolike stradanja grada Vukovara i mjeseca studenog te da dio hrvatske javnosti ne gleda blagonaklono na ovakve i slične manifestacije. Međutim, ime Vukovara ne smije se koristiti kao povod za prijetnje, uvrede ili bilo kakav oblik nasilja, pa makar i verbalnog. Nikada nećemo dopustiti da se negira ili omalovažava žrtva Vukovara i hrvatskih branitelja ali isto tako osuđujemo i svako verbalno nasilje i netrpeljivost prema drugima bez obzira na to tko ga čini i pod kojim izgovorom – navodi Pavliček.

Dodaje kako Dani sjećanja na žrtvu Vukovara trebaju biti obilježeni dostojanstveno i s poštovanjem i jedinstvom, bez političkih prepucavanja, prijetnji ili provokacija. Zamjenik gradonačelnika Vukovara iz reda srpske nacionalne manjine Srđan Kolar (SDSS) rekao je kako je mjesec studeni samo opravdanje te da je do incidenta došlo i u lipnju bilo bi rečeno kako je to pet-šest mjeseci prije mjeseca Vukovara.

- U vrijeme kada se pozdrav ZDS koristi u Hrvatskom saboru, održava javna tribina da je logor Jasenovac zapravo bio nekakvo odmaralište ili toplice, napada sve vezano za Srbe to bude samo opravdanje za huligane koji razmišljaju na način da ako mogu tako govoriti saborski zastupnici mogu i oni nekoga napasti jer neće odgovarati. Kada se Vlada i Hrvatski sabor jasno ograde od ovakvih slučajeva i pozdrava te adekvatno sankcioniraju iste doći će do promjena. Nažalost, oni to ne rade i zbog jeftinih političkih poena njihove izjave su bez jasne poruke. U isto vrijeme imamo političke stranke kojima je jedini politički program mržnja prema Srbima i napad na sve srpsko. Nažalost, sve se to događa u 21. stoljeću – rekao je Kolar.

Postavio je i pitanje koliko njih zna gdje se nalazi Vukovar, što se u tom gradu događalo i događa kao i jesu li ikad prespavali na području grada. Ukazao je i na niz slučajeva uzvikivanja „Za dom spremni“ na raznim sportskim natjecanjima, povike „Srbe na vrbe“, „ubij Srbina“, „ustaše, ustaše“... - Svi to vide i čuju, a država ne reagira na takve stvari već godinama . istaknuo je Kolar.

Istim povodom razgovarali smo s umirovljenim vukovarskim braniteljem Damirom Madunom koji je rekao kako je slučaj iz Splita čist huliganizam koji nema veze s državnom politikom niti stavom hrvatskog naroda. -To što su napravili je jako ružno i to je još ružnija poruka koja pravi ogromnu štetu Hrvatskoj. Sve to prati i međunarodna zajednica i možemo samo misliti što oni misle o Hrvatima i Hrvatskoj poslije ovakvih događanja. Incident u Splitu, i slični bilo gdje da se dogode, nemaju veze ni s Domovinskim ratom niti s Vukovarom jer mi smo se upravo borili za demokraciju i bolji život svih, a ne da vlada zakon jačega – rekao je Maduna.

Govoreći o studenom kao „mjesecu Vukovara“ rekao je i kako ne može cijela država stati od 1. do 30. studenog ističući kako bi se žrtva Vukovara najbolje poštivala na način da se ovakvi i slični incidenti ne događaju i da se poštuje zakon. Podsjetio je i na brojne slučajeve iz vukovarskih kafića na sam 18. studeni kada neki od gostiju koji dođu u grad da bi bili dio Kolone sjećanja se napiju pa i zapjevaju u nekom od vukovarskih kafića.