Vukovar ponovno uvodi naplatu dječjih vrtića

U ožujku ove godine Gradsko vijeće Grada Vukovara donijelo je odluku o uvođenju besplatnih vrtića za svu djecu s područja Grada Vukovara. Odluku je tadašnji gradonačelnik Vukovara Ivan Penava pojašnjavao kako će značiti puno u demografskom smisli za Vukovar. Danas, pet mjeseci kasnije, gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček je najavio kako će se dječji vrtići ponovno plaćati u Vukovaru i da će ta Odluka stupiti na nagu 1. listopada.

- Nije to nikakav hir gradonačelnika i gradske uprave nego smo jednostavno prinuđeni na to. Mjera o besplatnim vrtićima donesena je pred lokalne izbore s ciljem da se osiguraju dodatni glasovi. Međutim, problem je što se nije napravila nikakva analiza koja bi rekla što će to značiti za poslovanje Grada Vukovara i kako će se to odraziti na gradski proračun – rekao je Pavliček. Dodaje kako je rezultat te odluke bio da su se odmah nakon izbora suočili s drastičnim porastom broja upisane djece i to prije svega u jasličke skupine. Radi toga se Područna škola Lipovača prenamijenila u vrtić u što je uloženo 50.000 eura. Dovelo je to i do zapošljavanja novih 13 osoba u dječje vrtiće s ciljem održavanja razine pedagoških standarda. Iznoseći dalje brojke Pavliček je rekao kako dva vukovarska vrtića zapošljavaju ukupno 187 uposlenika i da je taj broj u godinu dana porastao 8,56 posto. Radi svega toga procijenjeno je kako trošak besplatnih dječjih vrtića u godinu dana Grad Vukovar bi koštao oko 4,6 milijuna eura.

- Ako bismo zadržali besplatne vrtiće to bi u financijskom smislu dovelo do bankrota grada i onda do nesagledivih posljedica za projekte koji su u fazi izvođenja. Isto tako dovelo bi se u pitanje i isplata plaća za gradske ustanove kao i za zaposlene u gradskoj upravi – rekao je Pavliček. Najavio je kako će od 1. listopada cijena boravka za jedno dijete u vukovarskim vrtićima iznositi 95 eura, za drugo 71,25 eura dok će boravak djece za treće i svako slijedeće dijete biti besplatan. Još neke ranjive skupine imat će umanjenu cijenu vrtića ili će vrtić i za njih biti besplatan. Iznio je i podatak kako ekonomska cijena vrtića za jedno dijete trenutno iznosi 494 eura i da je ona drastično veća nego ranije. U toj cijeni roditelji iz Vukovara će osiguravati 19 posto, ministarstvo 21 posto, a preostalih 60 posto ekonomske cijene sufinancira Grad Vukovar.

- I u kampanji sam rekao da neću nikada obećavati neke nerealne projekte i da ćemo biti transparentni prema građanima. Toga se držimo i pokazujemo i s ovime. Tako se i ponašamo. Nećemo obećavati nešto što ne možemo ispuniti niti bilo kakve megalomanske projekte. Idemo se, kako se kaže kod nas, pružiti onoliko koliko se možemo pokriti. Kako se ponašamo kod svojih kuća tako se ponašamo i u Gradu – rekao je Pavliček.

Odluku o uvođenju ponovnog plaćanja dječjih vrtića podržavaju i ravnateljice vrtića Vukovar 1. i Vukovar 2., Mirjana Kulić i Marina Latinović, ali i predstavnica zaposlenih u vrtićima Kristina Zorić Beslama. Ona je napomenula kako nije normalno da je neka usluga besplatna za građane, a da u isto vrijeme zaposlenici u ustanovama od svojih plaća kupuju mini wash, plastelin ili pripravke od kojih prave domaći plastelin.