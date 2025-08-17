Vukovarsko-srijemska županija prva po porastu ulaganja u poljoprivredu

Istok Hrvatske desetljećima unazad je poznat po svojoj poljoprivrednoj proizvodnji koja je postala i temelj gospodarstva. Međutim, svjesni kako postoji dodatni prostor za napredak i podizanje proizvodnje u Vukovarsko-srijemskoj županiji, odlučili su uložiti dodatne napore kako bi se poljoprivreda u najistočnijoj hrvatskoj županiji dodatno podigla na višu razinu. Tako je, prema proračunskoj analizi portala župan.hr, Vukovarsko-srijemska županija među pet najboljih hrvatskih županija prema udjelu izdvajanja iz proračuna za potpore poljoprivredi dok je u isto vrijeme prva po porastu ulaganja u poljoprivredu.

Objavljena analiza kaže kako je ova županija u 2024. godini izdvojila 0,34 posto proračunskih sredstava za razvoj poljoprivrede. Prema usporedbi s prošlom godinom, to je za čak 127,5 posto više. Službeni podaci kažu kako je ukupno bilo raspisano pet mjera i osam podmjera, a potpore su dodijeljene za bušenje zdenaca/bunara, nabavu opreme za navodnjavanje, ulaganje u preradu, projektiranje i postavljanje solara na OPG-ovima i druge stvari.

– Važno je da Vukovarsko-srijemska županija bude uključena u sve sektore pa tako i poljoprivredu, s obzirom na to da svi znamo koliko je ona važna za ovaj dio Hrvatske, kao i koliko se naših ljudi bavi tom djelatnošću. Od ove godine Vukovarsko-srijemska županija kreditira proljetnu i jesensku sjetvu, za što je osiguran kreditni potencijal od 1,5 milijuna eura – rekao je Ivan Bosančić (HDZ), župan Vukovarsko-srijemske županije. Govoreći o potporama, županijska pročelnica za poljoprivredu Magdalena Parat kaže kako se iznimno dobrom pokazala potpora za unapređenje razvoja stočarstva te da je zapravo najveći dio sredstava otišao upravo za tu namjenu. To je rezultiralo i povratkom mliječnog govedarstva u županiju.

– Prošle godine imali smo tri OPG-a koja su nabavila junice, dok ove godine imamo 60 grla junica kod jednoga poljoprivrednika. Ostali dio sredstava otišao je na bušenje zdenaca i bunara s obzirom na klimatske nepogode i sušu, a uz bunare sufinancirali smo opremu za navodnjavanje te nabavu i postavljanje solara na poljoprivredna gospodarstva – navodi M. Parat, dodajući kako ih posebno veseli potražnja potpora za dodatnu poljoprivrednu proizvodnju. Nova vremena i novi uvjeti rada doveli su i do osmišljavanja novih potpora pa je Županija tako uvela i potpore za bušenje bunara i opremanje sustavima za navodnjavanje, posebno usmjerenima na voćarsku i povrtlarsku proizvodnju. Poseban fokus stavljen je i na biosigurnosne mjere radi prevencije bolesti poput slinavke, šapa i kuge malih preživača. Uvedene su i potpore za osnivanje novih OPG-ova.