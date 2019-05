'Vukovar je danas gradilište, osjete se pozitivni učinci EU'

Izbori za Europski parlament u Hrvatskoj koji su pred nama donose 33 izborne liste s imenima čak 396 kandidata među kojima je niz kandidata koji imaju zanimljive životne priče. Jedna od takvih je Vukovarka Marijana Balić (37) koja se nalazi na listi HDZ-a.

Tko je Marijana Balić koja ima realne šanse da postane eurozastupnica?

Nakon završenog Ekonomskog fakulteta u Zagrebu odlučila sam vratiti se u svoj rodni grad Vukovar. Počela sam raditi u svojoj struci, radeći u Vukovarsko-srijemskoj županiji i Razvojnoj agenciji HRAST gdje sam se bavila pripremanjem i provedbom europskih projekata. Nakon toga život me je zbog rada u Europskom parlamentu, gdje sam bila voditeljica ureda današnjeg predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, vratio u Zagreb. Saborska sam zastupnica, izabrana u V. izbornoj jedinici te članica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, što me u protekle dvije i pol godine u Saboru približilo radu na nizu zakonskih prijedloga i projekata korisnih za razvoj slavonskih županija. Moj životni moto je da će sve biti dobro pa, ako birači presude da je moje mjesto u Bruxellesu, Bruxellesu ću se i vratiti te ponovno tamo raditi u interesu hrvatskih građana.

Vukovarcima je poznato da ste u Domovinskom ratu ostali bez oba roditelja. Imate li uspomene na roditelje, znate li kako su poginuli?

Moji su roditelji, po sjećanju iz djetinjstva, još uvijek sretni i nasmijani u onom istom Vukovaru kojeg, nažalost, više nema. Uspomene su i danas još žive – otac i majka koji odlaze na posao, bezbrižno djetinjstvo, srdačno susjedstvo i topao dom. Moj je otac ubijen kao hrvatski branitelj, a moja majka još nije našla svoj vječni dom i osjećam da je moja obveza, ali i velika želja, pružiti joj mjesto gdje će zauvijek snivati san u našoj ponosnoj domovini koju, nažalost, nije dočekala. Toliko joj, kao i svim nestalima, dugujemo mi koji smo danas slobodni ljudi.

Kako je odrastati bez roditelja?

Možda bi najtočnije bilo reći da je to praznina koju čovjek stalno osjeća u sebi. Tijekom života događa se obilje lijepih trenutaka koje bismo htjeli podijeliti s nama dragim osobama, posebno s roditeljima, a u mojem slučaju to, nažalost, nije bilo moguće.

Unatoč tome vratili ste se u Vukovar. Je li odluka o povratku bila teška?

Povratak nije bio nimalo jednostavan, no koliko god bilo teško, bilo bi još teže ostati negdje drugdje. Ovo je moj grad, tu je moja obitelj i tu i ja pripadam.

Kako gledate na Vukovar danas, situaciju u gradu, međunacionalne odnose i slično?

Vukovar je danas grad u kojem ponovno ima života, mladih ljudi, investicija i zapošljavanja. On još nije ono što je nekada bio, ali ide naprijed – odlučno i hrabro. Moram istaknuti snažnu potporu aktualne hrvatske Vlade koja je promijenila dosadašnji odnos središnje vlasti prema Vukovaru. Snažna potpora gradu i lokalnom vodstvu, mladim i perspektivnim ljudima na čelu s gradonačelnikom Ivanom Penavom, vidljiva je u realizaciji konkretnih projekata. Samo na posljednjoj sjednici Vlade usvojen je Program obnove komunalne i elektroenergetske infrastrukture Grada Vukovara za razdoblje od 2019. do 2022. godine, koji je izrađen u suradnji s lokalnom vlašću, a donosi ulaganje u obnovu komunalne, prometne i elektroenergetske infrastrukture Vukovara od gotovo 1,5 milijardi kuna, kao i obnovu pruge Vinkovci – Vukovar za koju je potpisan ugovor o nepovratnim sredstvima. Zbog povećanog broja razvojnih projekata tijekom 2019. osigurat će se dodatnih 20 milijuna kuna na poziciji Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara. Vukovar je danas gradilište i nitko me ne može razuvjeriti da se ne osjete pozitivni učinci članstva u Europskoj uniji.

Jeste li zadovoljni rezultatima članstva Hrvatske u EU?

Zadovoljna sam uloženim trudom i napretkom koji smo ostvarili i koji nitko ne može opovrgnuti, u prilog tome govore konkretne brojke i veliki projekti koji bez članstva u EU ne bi bili mogući. Ovdje redovito spominjem Projekt Slavonija, Baranja i Srijem koji je eklatantan primjer što sredstva iz fondova Europske unije mogu učiniti za razvoj slabije razvijenih dijelova EU. Čak 18,75 milijardi kuna ulaže se u istok Lijepe Naše, a iznos, kao što čujete, nisu milijuni, nego milijarde – to je jedini i pravi put, a u tom kontekstu Vlada Republike Hrvatske donosi dobre i kvalitetne odluke jer je već 52% sredstava iz samo ovog projekta ugovoreno te utječe na ono najbitnije – živote naših sugrađana!

Lista HDZ-a za izbore prilično je neočekivana za mnoge. Koja su vaša očekivanja?

Dopustite da na to odgovorim protupitanjem, što bi se moralo dogoditi da lista bude okarakterizirana kao očekivana, da na njoj budu imena dobro poznata javnosti nakon čega bi im mediji prišili stigmu političke istrošenosti? HDZ je odlučio dati priliku novim ljudima i reakcije na terenu među članstvom iznimno su pozitivne o čemu će, uvjerena sam, posvjedočiti i izborni rezultati. Očekujemo pet mandata, dakle jednog HDZ-ova zastupnika više nego na izborima prije pet godina.

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u Vukovaru

