Vujčić najavio pad inflacije, cijena energije ostaje visoka

Već 32. HNB-ova međunarodna konferencija Dubrovnik Economic Conference, s više od 130 sudionika, ove je godine daleko od tradicionalnog edukativnog druženja bankara i stručnjaka iz svijeta financija, budući da je za domaćina Borisa Vujčića ujedno i oproštajna konferencija na poziciji guvernera nakon punih 14 godina. U prigodnom govoru opušteni Vujčić je i pjevao za govornicom, prisjetivši se da su prije 30 godina, kada je održan prvi DEC, najnaprednije tehnološko dostignuće bili telefonski uređaji s antenama. U središtu ovogodišnje konferencije, uz teme nezavisnosti središnjih banaka i priuštivosti stanovanja, bili su digitalni novac i plaćanja te njihov učinak i posljedice na platne sustave i monetarnu politiku.

Usporavanje inflacije u svibnju

Od ponedjeljka Vujčić, dakle, prelazi na funkciju dopredsjednika Europske središnje banke, a u pauzi konferencije osvrnuo se na posljednje podatke o kretanju inflacije koja je i prije turističke sezone opet počela rasti, na što je ministar financija Tomislav Ćorić, lani još zaposlenik HNB-a, odgovorio predstavljanjem Vladina antiinflacijskog paketa mjera, koji je pak izazvao prilično polemika i komentara.

– Ne bih komentirao Vladin paket antiinflacijskih mjera, a HNB ni na koji način nije sudjelovao u njegovoj pripremi – istaknuo je Vujčić. Smatra da hrvatska ekonomija i dalje raste prilično visokim stopama uspoređujući se s eurozonom.

– Stopa rasta i dalje je tri puta više nego u ostatku eurozone, no imamo usporavanje rasta svuda, pa tako i u Hrvatskoj. U prvom kvartalu došlo je do usporavanja rasta zbog usporavanja investicija, industrijske proizvodnje i građevinarstva. Međutim, već u ožujku smo vidjeli oporavak u građevinarstvu i trgovini te tu očekujemo prelijevanje.

Dalje prognoze i scenariji nezahvalni su zbog geopolitičke situacije koja se mijenja iz dana u dan, no HNB očekuje da će podaci za svibanj pokazati pad stope inflacije u odnosu na travanj.

– Dobro je što vidimo smanjivanje stope inflacije hrane koja je bila na 4%. Smanjila se na 3,7%, a past će i ispod 3% u svibnju. Inflacija usluga koja je bila najtvrdokornija i održavala stopu inflaciju povišenom također se smanjuje, tako da na povišenim razinama ostaje samo inflacija cijena energije.

U pogledu svoje buduće uloge Vujčić ističe da će djelomično nastaviti obavljati isti posao, budući da je i do sada imao jedan glas u Upravnom vijeću ESB-a. Na pitanje hoće li možda dolaziti do kolizija sa stavovima budućeg guvernera HNB-a – za kojeg je najavljeno da će to biti Ante Žigman, dosadašnji čelnik Hanfe, koji također stječe pravo glasa, pa će Hrvatska u tom tijelu imati dva predstavnika – Vujčić je pojasnio da su razlike u mišljenjima uobičajene, ali i da svi ondje djeluju u osobnom svojstvu te iznose vlastite poglede na ekonomiju.

Govoreći o priuštivom stanovanju kao jednoj od tema konferencije, ali i fokusu ESB-a, Vujčić je istaknuo da je to problem s dva lica jer u zemljama poput Latvije, Grčke i Hrvatske potražnja dobrim dijelom dolazi izvana, što povećava i cijene, ali ima i drugih čimbenika...

Vladine mjere bez evaluacije?

– Uz brzorastuću ekonomiju kakvu ima Hrvatska, prisutan je i brzi rast zaposlenosti. Posljednjih godina smo na godišnjoj razini kreirali otprilike 50 tisuća novih radnih mjesta, a većina je popunjena imigracijom radne snage, što opet povećava potražnju za stanovima. Komponenta vezana za Hrvatsku je što i dalje imamo jako puno nenastanjenih stambenih jedinica u kojima nitko ne živi. Kupljene su isključivo kao investicija, ne doprinose BDP-u, a smanjuju priuštivost stanovanja, i to je pitanje porezne politike – istaknuo je Vujčić. Velibor Mačkić, posebni savjetnik predsjednika Zorana Milanovića za ekonomiju, bio je puno oštriji i otvoreniji u komentiranju predstavljenih antiinflacijskih mjera...

– To nije antiinflacijski paket, već akcija spašavanja proračuna. Nejasno je samo iz svega koju točno razinu proračunskog deficita Vlada planira. Ovo je kombinacija panike i upravljanja dojmom. Iskreno, nismo imali prilike čuti evaluaciju učinka ni nekih ranijih mjera. Što mislite kako će se ponašati ljudi kojima ćete nametnuti više poreze? Lani smo imali najavu da će se cijena najma sniziti uvođenjem poreza. Pa ako takve mjere smanje inflaciju, što bi rekao jedan stari nogometni trener, ja ću pojesti svoju diplomu – komentirao je u stilu svog šefa Mačkić, izvanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, dodavši i da je nekad najbolje ne činiti ništa jer kao mala i otvorena ekonomija Hrvatska na neke stvari zaista i ne može utjecati.

– Ovo što je najavljeno može izazvati i kontraučinak – upozorio je Mačkić.