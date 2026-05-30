Rumunjska protjerala ruskog konzula

Nakon što je ruski dron pogodio stambenu zgradu u gradu Galațiju, Rumunjska je odlučila zatvoriti ruski konzulat u Constanți i protjerati ruskog generalnog konzula, što predstavlja dosad najoštriji potez Bukurešta prema Moskvi od početka rata u Ukrajini. Odluka dolazi nakon incidenta u kojem je dron povezan s ruskim napadom na Ukrajinu pao na teritorij Rumunjske, članice NATO-a, pri čemu su ozlijeđeni civili i oštećena stambena zgrada.

Rumunjske vlasti tvrde da je riječ o ruskoj letjelici, dok Moskva odbacuje odgovornost. Takav diplomatski potez ima mnogo veću težinu od klasične prosvjedne note ili verbalne osude. Protjerivanje generalnog konzula znači da država domaćin procjenjuje kako su odnosi ozbiljno narušeni te da više ne želi tolerirati određeni oblik prisutnosti ili djelovanja druge države na svojem teritoriju. Posebno je važno što se zatvara upravo konzulat u Constanți, gradu koji je posljednjih godina postao jedno od ključnih logističkih i sigurnosnih središta NATO-a na Crnom moru.

Constanța ima važnu vojnu i stratešku ulogu, ondje prolaze važni pravci za pomoć Ukrajini, a luka je postala jedno od najvažnijih regionalnih čvorišta od početka rata. Time Rumunjska praktički šalje poruku da incident s dronom više ne smatra izoliranom pogreškom ili tehničkim prelijevanjem rata preko granice, nego sigurnosnim incidentom koji ima izravne posljedice za teritorij Saveza i sigurnost rumunjskih građana. Važno je istaknuti i to da je Galați prvi slučaj u kojem su civili ozlijeđeni nakon udara drona povezanog s ratom u Ukrajini na teritoriju neke članice NATO-a.

Upravo zato reakcija Bukurešta djeluje osjetno tvrđe nego u ranijim slučajevima kada su ruski dronovi ulazili u rumunjski zračni prostor ili padali u nenaseljena područja. Očekuje se da će Rusija odgovoriti recipročnim mjerama, najvjerojatnije protjerivanjem rumunjskih diplomata ili dodatnim smanjenjem diplomatskih kontakata. Iako to ne znači prekid odnosa između dviju država, označava ulazak odnosa u novu, osjetno konfliktniju fazu.

Stižu prve reakcije iz Rusije: 'Odgovor se neće dugo čekati'

Istodobno raste pritisakda se promijene pravila presretanja dronova i ojača protuzračna obrana istočnog krila Saveza. Incident u Galațiju zato se više ne promatra samo kao lokalni sigurnosni problem Rumunjske, nego kao upozorenje koliko se rat u Ukrajini opasno približio teritoriju NATO-a.