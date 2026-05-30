Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 102
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PORASLA ZA 5,8 POSTO

Guverner HNB-a najavio kada se može očekivati usporavanje inflacije

Pula: Održan je susret guvernera regije 2026
Srecko Niketic/PIXSELL
VL
Autor
Mario Mrazović/Hina
30.05.2026.
u 14:12

Istaknuo je da upravo najveći doprinos inflaciji dolazi od cijena energije, koje su snažno rasle i ostaju na povišenim razinama, a koje ovise o razvoju geopolitičke situacije.

Guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić izjavio je da očekuje usporavanje inflacije u svibnju, uslijed i usporavanja rasta cijena hrane i usluga, pri čemu očekuje da bi se trend sporijeg rasta cijena usluga mogao nastaviti i u budućnosti. Odgovarajući na pitanja novinara na marginama HNB-ove 32. međunarodne ekonomske konferencije u Dubrovniku, posljednje na kojoj sudjeluje u ulozi guvernera HNB-a, Vujčić je rekao da očekuje da će u svibnju stopa inflacije usporiti u odnosu na travanj, kada je na godišnjoj razini porasla za 5,8 posto.

Pritom je apostrofirao očekivano svibanjsko usporavanje rasta cijena hrane, na ispod tri posto, kao i usporavanje rasta cijena usluga. Rekao je da se trend "laganog smanjenja pritiska sa strane inflacije usluga" može očekivati i u budućnosti, ukoliko naravno situacija s poskupljenjem energetskih derivata ne potraje toliko dugo da se počne "prelijevati" i na druge usluge.

Istaknuo je da upravo najveći doprinos inflaciji dolazi od cijena energije, koje su snažno rasle i ostaju na povišenim razinama, a koje ovise o razvoju geopolitičke situacije. "No dobro je da se ove ostale komponente inflacije smanjuju, tako da očekujemo i pad stope inflacije u svibnju", zaključio je.

Inače, Državni zavod za statistiku (DZS) će prvu procjenu inflacije u svibnju objaviti u utorak, 2. lipnja. O razvoju geopolitičke situacije prvenstveno ovisi i koji će se od tri HNB-ova scenarija rasta inflacije u ovoj godini obistiniti. Dakle, ključno je pitanje hoće li doći do otvaranja Hormuškog tjesnaca i normalizacije trgovine naftom, plinom i komponentama za gnojiva, kazao je Vujčić odgovarajući na pitanje novinarke. Tržišta su pozitivno reagirala na naznake postizanja eventualnog sporazuma između SAD-a i Irana, no situacija se mijenja iz dana u dan, dodao je.

Upitan o antiinflacijskom paketu koji je u četvrtak predstavila Vlada, rekao je da ga ne bi komentirao, a i odgovorio da HNB nije uključen u njegov dizajn. "Imali smo već i prije nekoliko rundi antiinflacijskih mjera Vlade, koje smo mi kasnije analizirali, što pretpostavljam da će biti i u ovom slučaju, međutim ne danas, nego nakon nekog vremena", kazao je.

Upitan o tezama potrebe "hlađenja" gospodarstva, Vujčić je rekao da hrvatsko gospodarstvo još i dalje raste prilično visokim stopama u usporedbi sa zemljama eurozone, pri čemu je predviđena stopa hrvatskog rasta otprilike tri puta viša. Međutim, imamo usporavanje rasta svuda, pa tako i u Hrvatskoj, dodao je.

Hrvatsko gospodarstvo je u prvom kvartalu na godišnjoj razini poraslo za 2,2 posto, no HNB-ovi trenutni pokazatelji upućuju da bi u drugom kvartalu trebalo opet doći do ubrzanja tog rasta, na oko 2,5 posto, što je tada "vrlo blizu" i HNB-ove procjene godišnje stope rasta BDP-a, izjavio je Vujčić, koji u ponedjeljak preuzima dužnost potpredsjednika Europske središnje banke (ESB).

Rekao je da dijelom nastavlja raditi isti posao jer je i kao guverner HNB-a bio član Upravnog vijeća ESB-a. "I dalje imam jedan glas u Vijeću kao što sam i prije imao, međutim sada sam od ponedjeljka na poziciji potpredsjednika ESB-a, a ne više guvernera HNB-a", kazao je.  Vujčić je pojasnio i da su svi članovi Vijeća tamo uvijek u "osobnoj funkciji", predstavljajući svoje osobne poglede na ekonomiju i odlučujući na temelju podataka za eurozonu, a ne nacionalnih podataka. 

Nakon što Ante Žigman postane guverner, za što još treba dobiti podršku Hrvatskog sabora, u Vijeću će tako biti dvije osobe iz Hrvatske, a upitan hoće li odnos između njih dvojice nekad donositi i suprostavljene poglede, Vujčić je rekao da je interakcija između članova Vijeća uvijek zanimljiva te da nemaju u svim stvarima uvijek isto mišljenje. "To je dobro, zato se tako i donose odluke, da svatko može izložiti svoje mišljenje, a naravno prevladavajuće mišljenje onda predstavlja i odluku Vijeća", dodao je.

Novinare je zanimalo i koji će biti budući potezi ESB-a kada je riječ o kamatnim stopama, pri čemu je Vujčić ponovio da se te odluke uvijek temelje na podacima s kojima se u tom trenutku raspolaže, pa će tako biti i na lipanjskom sastanku. S obzirom na novu dužnost u Frankfurtu, Vujčiću je ovo zadnja Dubrovačka konferencija kao guvernera HNB-a. "Drago mi je da se ovakvom kvalitetnom konferencijom opraštam od Hrvatske narodne banke", poručio je.

Rekao je da je uvjeren da će se konferencija održavati i idućih 30 i više godina, kao i da će se u budućnosti raspravljati o još boljem svijetu nego što je danas. Dubrovačka konferencija tradicionalno je susret i mjesto dijaloga akademskog miljea, odnosno uglednih svjetskih i domaćih znanstvenika, s predstavnicima međunarodnih financijskih institucija, središnjih banaka i financijskog sektora.

Prvi dan konferencije posvećen je temama monetarne politike i njezina djelovanja u uvjetima visoke inflacije, uključujući prijenos monetarnih šokova i važnosti tečaja za kretanje inflacije u europodručju. Također, tu se i teme neovisnosti središnjih banaka, digitalizacije valuta te uloge banaka i financijskih institucija, kao i problema priuštivosti stanovanja i mogućih rješenja iz perspektive monetarne politike.

Drugog dana konferencije bit će riječi o ulozi središnjih banaka u financijskim krizama, o javnom dugu i fiskalnoj integraciji u EU, globalnim platnim sustavima te o novim oblicima digitalne imovine, poput stablecoina, i njihovom utjecaju na monetarnu politiku i financije. Osvrćući se na temu priuštivosti stanovanja, Vujčić je rekao da je to problem u mnogim zemljama u Europi, uključujući i Hrvatsku. 

Problem je i s "više lica", pa je tako uvijek i pitanje ponude i potražnje, no u nekim zemljama, poput Grčke, Portugala i Hrvatske, i dodatne potražnje izvana, pri čemu strani državljani povećavaju potražnju pa time i cijene. Također, relativno brzi rast ekonomije, uz rast zaposlenosti te otvaranje novih radnih mjesta koja se većinom popunjavaju radnicima iz inozemstva, također povećava potražnju za stambenim prostorom. U Hrvatskoj je, napomenuo je Vujčić, i jako puno stambenih jedinica u kojima nitko ne živi, dio ih je kupljen isključivo kao investicija, a također smanjuju priuštivost stanovanja.  

Naposljetku, sa središnjim bankama je povezano financiranje kupnje stambenih nekretnina, pri čemu je podsjetio na lani uvedene makroprudencijalne mjere koje se, osim na gotovinske, odnose i na stambene kredite. "Druge zemlje su to isto radile. Čut ćemo iskustva drugih zemalja i kako to također utječe na priuštivost stanovanja i stambeno stanovanje", izjavio je Vujčić.
Ključne riječi
inflacija HNB guverner Boris Vujčić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Na ispitivanje u USKOK doveden je Andrija Mikuli?
Premium sadržaj
Video sadržaj
8
NEMA OSTAVKI NI ODGOVORNOSTI

Gnjev je opravdan, ali da su afere Možemo jednake HDZ-ovima, e – nije

Prema MUP-ovim kriterijima, od više od 700 prijavljenih slučajeva korupcije tri najznačajnija povezana su sa strankom Možemo. Ozbiljno proklizavanje zagrebačkoga gradonačelnika HDZ je dočekao kao ozebli sunce, pogotovo nakon Drniša, pa su opalili iz svih smjerova po "zeleno-lijevoj sekti", kako zovu Možemo, a sve s ciljem da narod uvjere kako su svi jednaki

Zagreb: Andrej Plenković i članovi Vlade položili vijence u znak obilježavanja Dana državnosti
10
'PRVI KORAK U STVARANJE NEOVISNE HRVATSKE'

Jandroković: 30. svibnja je iznimno bitan, zaslužuje biti Dan državnosti

„Sloboda je plaćena krvlju“, podsjetio je Jandroković, prisjetivši se na Dan državnosti prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, tadašnjeg političkog vodstva, ali iznad svega hrvatskih branitelja, posebno onih koji su dali svoje živote za hrvatsku slobodu. Izrazio je zadovoljstvo što je Oltar domovine, na kojemu je u subotu zapaljen vječni plamen, ponovno dio obilježavanja Dana državnosti.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!