'AKCIJA SPAŠAVANJA PRORAČUNA'

Milanovićev savjetnik oštro o paketu mjera: 'To je doslovno tragikomično'

VL
Autor
Mario Mrazović/Hina
30.05.2026.
u 16:21

Složio se s novinarkom da potencijalni kontraefekt predstavlja povećanje godišnjeg paušala na dio kreveta u turizmu, a koje je najavljeno i nakon apela Vlade da se marže u turizmu trebaju sniziti od 10 do 20 posto.

Posebni savjetnik predsjednika RH za ekonomiju Velibor Mačkić oštro je u subotu komentirao Vladin antiinflacijski paket, ustvrdivši da je zapravo riječ o "akciji spašavanja proračuna", a da je "tragikomično" to što bi mjere mogle polučiti i kontraefekt, to jest povećati inflaciju.

"Ovo nije antiinflacijski paket. Ovo je zapravo akcija spašavanja proračuna. Ovo je, rekao bih, kombinacija panike i naravno onog dobrog starog upravljanja dojmom", izjavio je Mačkić na marginama HNB-ove 32. međunarodne ekonomske konferencije u Dubrovniku.

Naime, Vlada je paket mjera predstavila na sjednici u četvrtak, a porezne mjere, koje će stupiti na snagu 1. siječnja iduće godine, uključuju oporezivanje prekomjernih bruto marži, izmjene oporezivanja paušalnog obrta te paušala koji plaćaju pružatelji usluga kratkoročnog najma, kao i ukidanje oporezivanja mirovina.

Mačkić je rekao da se na prvoj godini fakulteta uči da promjena politike vodi i promjeni ponašanja, stoga smatra i da će najavljeno povećanje poreza paušalnim obrtnicima i iznajmljivačima dovesti do toga da će ih dio to "prevaliti" u više cijene. 

"Ako će se to napraviti, a vi to nazovete antiinflacijskim paketom, onda ću se sjetiti jednog preminulog nogometnog trenera i reći da ako to smanji inflaciju, ja ću pojesti svoju diplomu. To je doslovno tragikomično", poručio je Mačkić.

Upitan o očekivanjima daljnjeg kretanja inflacije, Mačkić je rekao da postoje i naznake da će "lagano usporavati", no i kazao "da ovo igranje", koje zaista nije usmjereno na njeno snižavanje, zapravo može izazvati i kontraefekt. "To je ta tragikomičnost", ocijenio je.

Složio se s novinarkom da potencijalni kontraefekt predstavlja povećanje godišnjeg paušala na dio kreveta u turizmu, a koje je najavljeno i nakon apela Vlade da se marže u turizmu trebaju sniziti od 10 do 20 posto. 

Prema Mačkićevim riječima, struktura hrvatske turističke ponude nije oslonjena na velike hotelske kuće već je "zimmer frei", pa tako u onim segmentima gdje će doći do rasta paušala za očekivati je da će se konačna cijena "preliti" na domaće i strane turiste.

No, s druge strane, Mačkić smatra da ove godine hrvatskom turizmu u prilog idu necjenovni efekti konkurentnosti, s obzirom na ratne sukobe svijetu i geopolitičke nestabilnosti, pa bi tako sigurnost i blizina glavnih emitivnih tržišta trebali dovesti do toga da velik dio turista opet dođe u Hrvatsku. Drugo je, pak, pitanje koliko će oni trošiti, napomenuo je.

Istaknuo je i da je Hrvatska zapravo među "top 5" zemalja svijeta prema udjelu turizma u BDP-u, a društvo su joj Fidži, Makao, Aruba i Bahami. Turizam je najvažnija gospodarska grana hrvatskog gospodarstva, stoga treba biti oprezan kako se postavlja prema njemu, zaključio je.

KR
krvavibravar1
16:56 30.05.2026.

Javlja se nitko i ništa

NI
niko63
17:27 30.05.2026.

Da nije Milanovićev savjetnik možda ovo i ne bi smatrao tragikomičnim.

CR
crocro
17:15 30.05.2026.

Problem ljevice je taj što nisu svjesni da na slijedećim izborima neće uspjeti doći na vlast za koju se grčevito bore svim sredstvima. Drugo je pitanje hoće li na vlast doći za npr. 100 godina. Postoji samo znak vjerojatnosti da će ljevica nestati s političke scene, samo je pitanje vremena koliko se iole može održati ustima iznad vode, prije nego potpuno potone. To samo po sebi znači da niti za 100 godina neće vladati Hrvatskom.

NEMA OSTAVKI NI ODGOVORNOSTI

Gnjev je opravdan, ali da su afere Možemo jednake HDZ-ovima, e – nije

Prema MUP-ovim kriterijima, od više od 700 prijavljenih slučajeva korupcije tri najznačajnija povezana su sa strankom Možemo. Ozbiljno proklizavanje zagrebačkoga gradonačelnika HDZ je dočekao kao ozebli sunce, pogotovo nakon Drniša, pa su opalili iz svih smjerova po "zeleno-lijevoj sekti", kako zovu Možemo, a sve s ciljem da narod uvjere kako su svi jednaki

