'STOPAMA PLENKOVIĆEVE INFLACIJE'

SDP i Možemo: 'Vlada pokušava spašavati državni proračun preko leđa građana'

Šibenik: Kampanje SDP-a i Možemo "Plenkovićeva inflacija"
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Marko Podrug/ Hina
30.05.2026.
u 14:18

"Nakon 36 godina ostaje otvoreno pitanje pripada li država jednako svim njezinim građanima ili samo nekima. Moramo se zapitati je li ovo zemlja u kojoj deset posto najbogatijih drži devedeset posto bogatstva. Građani nisu željeli takvu Hrvatsku", ustvrdila je Benčić.

Čelnici SDP-a i Možemo u sklopu kampanje "Stopama Plenkovićeve inflacije" u subotu su bili u Šibeniku te poručili da Hrvatska, osim državne i teritorijalne suverenosti, treba i prehrambenu i energetsku suverenost koje, kako ističu, pod vlašću HDZ-a ima sve manje. "Umjesto suočavanja sa strukturnim problemima hrvatskog gospodarstva - ovisnosti o uvozu hrane, energetskom ne-samodostatnosti i rekordnim profitima velikih kompanija- Vlada pokušava spašavati državni proračun preko leđa građana koji već godinama plaćaju cijenu inflacije", ustvrdio je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončič te naglasio da aktualni paket antiinflacijskih mjera ne rješava uzroke inflacije.

Rekao je i da su Plenković i HDZ trgovačkim lancima, bankama i telekomima omogućili da iz Hrvatske godinama izvlače rekordne profite bez ozbiljnog oporezivanja, dok se istodobno urušava domaća proizvodnja, posebno proizvodnja hrane. Osim toga, dodao je, Hrvatska ni danas nije energetski samodostatna, a kao primjer propuštenih prilika naveo je činjenicu da Slovenija proizvodi dvostruko više solarne energije od Hrvatske te ocijenio da je Vlada pogodovala velikim investitorima umjesto da građanima omogući masovno ulaganje u solarne elektrane i toplinske pumpe.

„Njega zanima deset posto najbogatijih koji kontroliraju devedeset posto hrvatskog nacionalnog bogatstva. Mene zanima da većina građana Republike Hrvatske živi normalno i dostojanstveno od svoje plaće i mirovine“, rekao je Hajdaš Dončić. Koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić čestitala je građanima Dan državnosti i istaknula da je Hrvatska u tri i pol desetljeća ostvarila bitne ciljeve državne suverenosti i završila proces integracija u EU, ali da osim teritorijalne suverenosti Hrvatska treba i prehrambenu i energetsku suverenost "koje pod vlašću HDZ-a imamo sve manje".

Rekla je i da je HDZ godinama odbijao upravo one mjere koje, kaže, sada predstavlja kao vlastite – porez na ekstraprofit, zamrzavanje administrativnih cijena i ukidanje poreza na mirovine. Saborski zastupnik Možemo Damir Bakić naglasio je da oko 60 posto umirovljenika ima toliko niske mirovine da uopće ne plaća porez na dohodak "pa od ove mjere neće imati nikakve koristi".  Posebno problematičnim smatra činjenicu da je Vlada zamrznula socijalne naknade, dok istodobno diljem Hrvatske rastu cijene komunalnih i javnih usluga. „To je novi udar upravo na najranjivije skupine građana“, upozorio je.
Šibenik Siniša Hajdaš Dončić SDP Sandra Benčić Možemo!

RuA
RuA
14:28 30.05.2026.

Jesu možda čestitali dan državnosti?

NEMA OSTAVKI NI ODGOVORNOSTI

Gnjev je opravdan, ali da su afere Možemo jednake HDZ-ovima, e – nije

Prema MUP-ovim kriterijima, od više od 700 prijavljenih slučajeva korupcije tri najznačajnija povezana su sa strankom Možemo. Ozbiljno proklizavanje zagrebačkoga gradonačelnika HDZ je dočekao kao ozebli sunce, pogotovo nakon Drniša, pa su opalili iz svih smjerova po "zeleno-lijevoj sekti", kako zovu Možemo, a sve s ciljem da narod uvjere kako su svi jednaki

Zagreb: Andrej Plenković i članovi Vlade položili vijence u znak obilježavanja Dana državnosti
10
'PRVI KORAK U STVARANJE NEOVISNE HRVATSKE'

Jandroković: 30. svibnja je iznimno bitan, zaslužuje biti Dan državnosti

„Sloboda je plaćena krvlju“, podsjetio je Jandroković, prisjetivši se na Dan državnosti prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, tadašnjeg političkog vodstva, ali iznad svega hrvatskih branitelja, posebno onih koji su dali svoje živote za hrvatsku slobodu. Izrazio je zadovoljstvo što je Oltar domovine, na kojemu je u subotu zapaljen vječni plamen, ponovno dio obilježavanja Dana državnosti.

