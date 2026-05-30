Milanović: Da se ne lažemo većini nas je 1991. nejasna godina, teška i komplicirana

Predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović sudjelovao je u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog na svečanoj akademiji kojom su obilježeni 35. obljetnica ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada, Dan branitelja Grada Zagreba i Dan državnosti Republike Hrvatske. Uz brojne uzvanike, svečanosti je nazočio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. U obraćanju okupljenima Milanović je istaknuo ključnu ulogu zagrebačkih pričuvnih brigada u Domovinskom ratu, nazvavši ih „kralježnicom obrambenog sustava“ zbog njihove brojnosti i značaja.

Podsjetio je da su pričuvnici bili građani koji su se odazvali pozivu i sudjelovali u obrani zemlje na brojnim bojištima. „To su bili ljudi koji su branili Hrvatsku kada je bilo najpotrebnije. Njihova uloga bila je presudna u stvaranju obrambene snage države,” poručio je predsjednik. Govoreći o sigurnosnim izazovima današnjice, naglasio je važnost temeljnog vojnog osposobljavanja kao temelja za jačanje pričuvnog sastava. Prisjećajući se 1991. godine, Milanović je istaknuo kako je Hrvatska prolazila kroz razdoblje rata, političkih kriza i velikih stradanja, ali i snažnog nacionalnog zajedništva.

"1991. godina je bila teška i komplicirana za Hrvatsku. Da se ne lažemo većini nas je to nejasna godina koja je počela na jedan način, s još tračcima optimizma, ali već dubokom zabrinutošću. Sjetimo se siječnja '91. i traumatičnih sastanaka predsjedništva tadašnje SFRJ, prijetnji izlaskom vojske na ulice. To se sve događalo nakon Nove godine. Da bi taj pandemonij kulminirao krajem 1991. godine i početkom 1992. godine sa Sarajevskim primirjem. U međuvremenu dogodile su se mnoge grozne i mnoge velike stvari. Počeo je rat, počela su ubojstva civila i napad na Hrvatsku. I Pakrac i Plitvice i na kraju tragedija i katarza Vukovara. Dogodile su se i velike političke odluke Hrvatske i trenuci koji nisu česti, a u kojima je nacija ujedinjena i djeluje kao jedno. Kao recimo donošenje Božićnog ustava u prosincu 1990. godine kada je praktički čitav saziv Sabora aklamacijom izrabrao hrvatski Ustav, tu nije bilo strančarenja...", rekao je Milanović

U nastavku je usporedio hrvatski put do samostalnosti s iskustvima drugih europskih država nakon pada komunizma, istaknuvši da je Hrvatska slobodu morala izboriti u ratu. „Europske države su se izborile za svoju naovisnost, samostalnost i slobodu od bilo čijeg pritiska i prisile, bez nasilja i bez oružja. Skoro svima je to pošlo za rukom. Neki od njih bili su u većih multinacionalnih federacija..međutim neospredivo lakše nego što je to dopalo Hrvatsku. Hrvatski put je u stvari bio jedinstven.,” poručio je.

Na kraju govora osvrnuo se na važnost očuvanja nacionalnog identiteta i sjećanja na Domovinski rat te posebno mjesto hrvatskih branitelja u novijoj povijesti. „Međutim, ni u jednoj od skoro 30 članica EU, ljudi ne pričaju o ovome o čemu mi i vi večeras i danas govorimo. A ta je kako je jedna generacija u žaru i vatri oružja i u krvi obranila svoju državu i stvorila ju. Ovakvih skupova danas, ni sutra, ni prošlog tjedna, nije bilo ni u Irskoj, ni u Švedskoj, ni u Estoniji, ni u Portugalu, u Europskoj Uniji, nigdje. I zato s time zaključujem, dragi prijatelji, vi ipak jeste posebni i zato zaslužujete poseben pozdrav,” zaključio je predsjednik Milanović, nakon čega je nagrađen dugotrajnim pljeskom okupljenih.