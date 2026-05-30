Pentagon ubrzava promjene u Europi, saveznici čekaju službenu odluku

Sjedinjene Države planiraju ubrzati povlačenje vojske iz baza u Europi te će prijedloge o tome pitanju predstaviti svojim NATO saveznicima sljedeći mjesec, izvijestile su u subotu njemačke novine Welt, pozivajući se na neimenovani izvor iz Pentagona.

Washington je u svibnju najavio planove povlačenja 5000 vojnika iz Njemačke, što se uvelike tumači kao posljedica razdora između američkog predsjednika Donalda Trumpa i europskih sila zbog rata s Iranom. Njemačka je dom za oko 35.000 aktivnih američkih vojnika, više nego igdje u Europi.

Tom je prilikom Pentagon spomenuo da se očekuje da povlačenje bude završeno u šest do 12 mjeseci. Welt am Sonntah nije otkrio detalje o tome koliko brže povlačenje treba biti, ili koje bi lokacije mogle biti zahvaćene.

SAD bi, navodi se, trebao predstaviti planove saveznicima na lipanjskoj konferenciji NATO saveza posvećenoj raspoređivanju snaga. Pentagon nije za sada odgovorio na zahtjev za komentarom ovih informacija.