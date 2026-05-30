Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 151
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVA STRATEGIJA

Pentagon ubrzava promjene u Europi, saveznici čekaju službenu odluku

FILE PHOTO: The briefing room at the Pentagon in Arlington, Virginia
Foto: ALEXANDER DRAGO/REUTERS
1/3
Autori: Ružica Aščić/Hina, Branka Radman/Hina
30.05.2026.
u 20:51

SAD bi, navodi se, trebao predstaviti planove saveznicima na lipanjskoj konferenciji NATO saveza posvećenoj raspoređivanju snaga.

Sjedinjene Države planiraju ubrzati povlačenje vojske iz baza u Europi te će prijedloge o tome pitanju predstaviti svojim NATO saveznicima sljedeći mjesec, izvijestile su u subotu njemačke novine Welt, pozivajući se na neimenovani izvor iz Pentagona.

Washington je u svibnju najavio planove povlačenja 5000 vojnika iz Njemačke, što se uvelike tumači kao posljedica razdora između američkog predsjednika Donalda Trumpa i europskih sila zbog rata s Iranom. Njemačka je dom za oko 35.000 aktivnih američkih vojnika, više nego igdje u Europi.

Tom je prilikom Pentagon spomenuo da se očekuje da povlačenje bude završeno u šest do 12 mjeseci.  Welt am Sonntah nije otkrio detalje o tome koliko brže povlačenje treba biti, ili koje bi lokacije mogle biti zahvaćene.

SAD bi, navodi se, trebao predstaviti planove saveznicima na lipanjskoj konferenciji NATO saveza posvećenoj raspoređivanju snaga. Pentagon nije za sada odgovorio na zahtjev za komentarom ovih informacija.
FOTO Vojska pokazala opremu i naoružanje: Građani se okupljaju na Jarunu
FILE PHOTO: The briefing room at the Pentagon in Arlington, Virginia
1/75
Ključne riječi
NATO vojska SAD

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!